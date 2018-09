Director de secundaria Santa Ana denuncia racismo en partido de football contra Aliso Niguel

Alega que carteles y fanáticos de sus oponentes provocaban a sus jugadores con comentarios discriminatorios

Al ir camino al campus de la secundaria Aliso Niguel para el partido de football Americano el pasado viernes, el director de la secundaria Santa Ana esperaba ver los colores negro y verde azulado prominentemente desplegados en la cancha de ese campus.

Pero con lo que se encontró él y los aficionados de los Saints de Santa Ana fueron el azul, blanco y rojo, así como carteles y mensajes racistas y provocativos.

Jeff Bishop, director de la secundaria Santa Ana, escribió en Facebook que al llegar al estadio de la secundaria Aliso Niguel se encontró con afiches como los que leían “We Love White” (Amamos el Blanco) y otros que miembros de la administración de la escuela confiscaban entre las graderías. Señaló que el ambiente parecía más un mitin político que un partido de football escolar.

“Esta noche, los Wolverines fueron el mejor equipo! (sic)”, escribió Bishop en la red social tras la derrota de su equipo ante Aliso Niguel 42-21. “Habría sido fácil culpar la bienvenida racist que los “Saints” recibieron cuando entraron al estadio y leyeron carteles haciendo referencia – Trump, “We Love White” (Amamos el Blanco), “Construyan el Muro” y varias otras frases política y racialmente cargados”.

Bishop también dijo que no podía creer cuando los estudiantes de Aliso Niguel empezaron a decir “USA, USA” después que su equipo marcó el primer touchdown, como si se enfrentaran a una escuadra de otro país.

La gran mayoría de estudiantes en Santa Ana son de origen latino; la mayoría de alumnos en Aliso Niguel son de origen anglosajón.

Deni Christensen, directora de Aliso Niguel, admitió el sábado que vio dos carteles políticos que fueron removidos por sus asistentes, uno de los cuales leía “Bring back Obama” (Regresen a Obama) y “We’re going to Trump you” (Vamos a Trumpearte).

También dijo que removieron otro que leía “Trump 2020” y que habían designado el partido del viernes por la noche con el lema “Red, White and Blue” para conmemorar el aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Christensen dijo entendía cómo todo esto podría haber causado malestar entre los asistentes al encuentro y que este lunes continuarían evaluando lo sucedido.

Por su parte, Bishop dijo que asistiría a la próxima reunión del Distrito Escolar Unificado de Capistrano – al que pertenecen las escuelas – para expresar su malestar por lo sucedido.

Los hechos han creado una enorme controversia en las redes sociales, con gente respaldando a Bishop y otros despotricando contra él.

“Estoy extremadamente perturbada al pensar que hay gente joven que caen en el anzuelo del racism”, escribió en la cuenta de Facebook de Bishop Lilia Tanakeyowma. “Espero que esto cree una oportunidad de aprendizaje en la secundaria Aliso Viejo”.

“Estoy orgullosa de ti Jeff Bishop por levantarte en favor de lo que es correcto para todos loa Americanos. Para los Americanos del future y de todos los colores y nacionalidades. Estamos con la secundaria Santa Ana! Párense con orgullo Santa Ana Saints!”, escribió Darlene López Surritt.

Sin embargo, James Patrick Owen acusó a Bishop de “crear algo de la nada” al quejarse por carteles que hacían referencia al azul, blanco y rojo de la bandera de Estados Unidos.

“Como director pensaría que serías mejor que esto. Y en cuanto a tus otros comentarios acusándonos de ser una escuela racista y de cantar ‘Build the Wall’, estaban cantando ‘We belive that we will win’ Que es lo que hacemos en TODOS los partidos en casa! Somos una escuela multicultural”, escribió Owen.

Agregó que, claro, puede haber extremistas en la escuela, “pero el que llames nuestra escuela racista es horrible para nuestros estudiantes y jugadores” y que Bishop fue irresponsable al colocar esto en las redes sociales y que debió haber pensando las cosas antes de hacer estos comentarios sin saber el contexto de los carteles.