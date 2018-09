Pizzería ofrece producto gratis de por vida a quienes se tatúen su logo, pero …

View this post on Instagram

Как россияне били татуировки с логотипом Domino's за бесплатную пиццу на 100 лет. Сеть пиццерий Domino’s Pizza объявила 31 августа новую акцию, предложив всем желающим сделать татуировку с логотипом компании и выложить фотографию в социальные сети с хэштегом #доминоснавсегда. За это в компании пообещали сертификат на ежегодные 100 пицц в течение 100 лет. Изначально представители пиццерии на странице во «ВКонтакте» отвечали клиентам, что ограничений по количеству участников нет, а вручение сертификатов было назначено на 31 октября. Однако уже 3 сентября в Domino’s заявили, что в акции участвуют только первые 350 человек. Тем временем социальные сети заполнились фотографиями татуировок с логотипом Domino’s — только в Instagram за эти дни опубликовано около 300 фотографий. The Village собрал лучшие фотографии пользователей, которые решили ради бесплатной пиццы набить на своем теле костяшку домино. Больше фото тут👉 https://www.the-village.ru/village/we… #proetodesign #proetoГрафическийдизайн #Дизайн #Тату #Логотип