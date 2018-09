¿Qué hace falta para tener un buen divorcio?

En un divorcio, los hijos deben saber que no tienen la culpa y que seguirán siendo amados y protegidos

Lo primero es definir lo que otros denominan “un buen divorcio”. Eso no existe, porque para que haya un buen divorcio, se necesita lo mismo que para que haya un buen matrimonio.

Respeto

Lealtad

Buena comunicación

Haber crecido como ser humano

Ser transparente

Comportarse como un adulto

Valorar al otro

Ser sincero

Saber perdonar y pedir perdón

Estudiar, leer, asistir a talleres y charlas sobre parejas

Y lo más difícil: buscar terapia de parejas cada vez que se necesite.

Nadie nos enseña las tareas más importantes de la vida. Las aprendemos a puro golpetazo y con serias consecuencias para las parejas, las familias, los hijos y por ende, para la sociedad. ¿Quién le enseñó a ser padre o madre? ¿Quién le enseñó a ser pareja? ¿Le educaron sexualmente? ¿Conoce usted qué hace que una familia sea funcional?

¿Sabe usted elegir pareja, cuándo casarse y cuándo no? Lo vergonzoso es que hoy en día todo eso es ciencia, y en vez de enseñarlo en las escuelas y en las universidades, se están repitiendo disparates, como la famosa abstinencia sexual.

Siempre que se pueda salvar un matrimonio, debe salvarse, sobre todo si hay hijos. Eso implica resolver los conflictos y buscar ayuda de un buen terapeuta familiar y de pareja.

Hay que tener bien claro que para que el amor funcione, amarse no es suficiente. Necesitamos aprender sobre ser pareja. Debemos prepararnos y dejar de soñar despiertos. Esta cultura de telenovelas nos está acabando. La relación más difícil de la bolita del mundo es esa. Si no funciona, se afectan los hijos y la familia, y si usted no lo sabía, la sociedad no es más que la suma de todas las familias. Con razón estamos tan mal.

También sabemos que un divorcio mal manejado es tan dañino como un matrimonio lleno de peleas y conflictos, donde se usen a los hijos y se les implique en los asuntos de la pareja. En toda familia deben existir fronteras inviolables, aunque sean flexibles. Los asuntos de papá y mamá, solo lo manejan ellos. Los cónyuges tienen que cuidar su relación y no confundirla con la de ser padres. No nos podemos olvidar de cuidar la pareja para concentrarnos solo en los hijos. Seremos padres toda la vida, pero ser pareja dependerá de qué haga usted con su relación.

En un divorcio, los hijos deben saber que no tienen la culpa y que seguirán siendo amados y protegidos. A los hijos hay que informarles del divorcio y de por qué los padres creen que se están divorciando, SIN HABLAR MAL UNO DEL OTRO. Hay que respetar la imagen que el niño debe tener de su padre-madre. Los estudios indican que los hijos terminan teniendo serios conflictos con el padre que le habla mal del otro padre.

