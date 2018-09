El sur de California se alista para conmemorar el 9/11

El país no olvida los terribles momentos vividos hace 17 años en Nueva York, Pennsylvania y Washington D.C.

Diecisiete años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2011, donde unas 3,000 personas perdieron la vida y más de 6,000 resultaron heridos, Estados Unidos se prepara nuevamente para conmemor el sombrío e inolvidable día por toda la nación.

A continuación una lista de algunos de los eventos que se llevarán a cabo en el sur de California este martes:

Policía y bomberos de Culver City

A partir de las 6:50 de la mañana (hora local de los atates) los departamentos de bomberos y policía de Culver City tendrán tres ceremonias de recordación del 9/11 en tres estaciones de bomberos de la ciudad. En todas las estaciones, los equipos se reunirán frente a la bandera a las 6:55 de la mañana. A las 7:00 de la mañana comenzará un minuto de silencio y la bandera se bajará a media asta a las 7:01 de la mañana. La ceremonia concluirá a las 7:03 de la mañana.

La Estación de Bomberos Uno esta en 9600 Culver Blvd.; Estación de Bomberos Dos, 11252 Washington Blvd.; y la Estación de Bomberos Tres en 6030 Bristol Parkway.

Bomberos de Oxnard

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Oxnard conmemorará las terribles pérdidas sufridas el 11 de septiembre con un día de conmemoración. Todas las banderas del departamento se izarán a las 6:55 a.m.

Los bomberos estarán en atención y en completo silencio a medida que se elevan los colores. A las 6:59 a.m.—el momento en que la Torre Sur del World Trade Center colapsó—el despacho enviará un tono de atención. Enseguida se realizará un minuto de silencio y luego cada estación reconocerá el trágico momento a su manera.

La ceremonia honrará a los bomberos de Nueva York, el personal de las fuerzas del orden y los civiles que perdieron la vida como resultado de los ataques terroristas.

Paquetes de Cariño en Fullerton

A partir de las 8:00 de la mañana la organización Operation Gratitude se unirá al grupo Team Kids en Fullerton para rendir homenaje a los primeros rescatistas del 11 de septiembre. Estudiantes de la primaria Fisler expresarán su gratitud por los héroes locales entregando unos paquetes de cariño a los departamentos de policía y bomberos.

Los kits fueron empacados por voluntarios y diseñados específicamente para cajones y vehículos de emergencia, y van llenos de artículos donados por estadounidenses agradecidos y compañías.

La directora general de Team Kids, Julie Hudash, se unirá con los estudiantes que entregan paquetes de Operation Gratitude Care a los departamentos de policía y bomberos de Fullerton. La escuela Fisler Elementary esta localizada en el 1350 Starbuck St. en Fullerton.

Ceremonia en Los Ángeles

La ceremonia de conmemoración anual del 9/11 en Los Ángeles contará con el alcalde Eric Garcetti, la alcaldesa de París, Francia Anne Hidalgo, el jefe del Bepartamento de Bomberos (LAFD) Ralph Terrazas, el jefe del Departamento de Policía, Michel Moore, y otros funcionarios.

Los jefes Terrazas y Moore ejecutarán 10 timbres de campana durante la ceremonia, que será acompañado con servicio de gaita y un helicóptero surcando los aires. El evento será en el memorial del centro de entrenamiento Frank Hotchkin localizado en el 1700 Stadium Way.

Empacan alimentos para necesitados

A partir de las 10 de la mañana el alcalde Eric Garcetti se reunirá con más de 1,000 voluntarios para empacar unas 250,000 comidas para los necesitados en conmemoración de los ataques del 11 de septiembre, así como el Día Nacional de la Unidad y Servicio. El entrenador y locutor de los Dodgers, Manny Mota, el exjugador de los Dodgers, Steve Yeager, también estarán participando.

Después, de la 1:00 – 5:00 p.m. el personal de los Rams y las porristas estarán ayudando con el empaque de comidas.

El evento será en el centro de entrenamiento conmemorativo Frank Hotchkin, 1700 Stadium Way.

Conmemoración en Sherman Oaks

A partir de las 6 de la tarde en Sherman Oaks se llevará a cabo la segunda presentación anual “De 9 a 11 minutos Historias y Presentaciones: Inspirado por los eventos del 9/11” en el Loft Ensemble Theatre. La actriz nominada al Emmy Dee Wallace (“E.T.” y “Cujo”) y Ben Patrick Johnson, activista por los derechos LGBT y actor de voces, están programados para presentar las lecturas durante el programa.

El evento conmemorativo—coproducido por Elizabeth Regensburger y Michael Hennessy y presentado por The Street Smarts of Acting—beneficiará a The Feal Good Foundation, que trabaja para garantizar los derechos de atención médica para los primeros intervinientes y voluntarios del 11 de septiembre.

La alfombra roja comenzará a las 6:00 p.m. seguido por la recepción a las 6:30 p.m. La presentación comenzará a las 7:30 p.m.

El teatro esta localizado en el 13442 Ventura Bulevar.