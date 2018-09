4 cosas esenciales en la rutina diaria de Laura Posada

Las responsabilidades de la casa, el estrés del trabajo y el trajín son algunos de los obstáculos que tenemos que enfrentar diariamente

Hay ciertas cosas que se convierten en una parte tan integral de nuestras vidas que sentimos que no podemos vivir sin ellas. Me encantaría compartir con ustedes cuatro cosas que son esenciales en mi rutina diaria, ¡y las cuales les recomiendo a todos!

Una rutina de ejercicios

Todos los días hago al menos una hora de ejercicio. No importa si es al aire libre o en interiores, si estoy de vacaciones o en un viaje de negocios, hacer ejercicio siempre tiene que estar incluido en mi agenda. Me gusta realizar ejercicios cardiovasculares y entrenamiento de resistencia con pesas, las cuales varío para no aburrirme. Hacer ejercicio me mantiene física y mentalmente saludable; me fortalece, me quita el estrés y me da energía. ¡Lo amo!

Mantenerme hidratada

Hay dos maneras de hidratarse: 1) Uso una buena crema hidratante facial y corporal con protector solar todos los días para mantener mi piel suave, fresca y radiante. 2) Bebo sin falta ocho vasos de agua al día, los cuales me ayudan a estar hidratada durante el transcurso del día.

Un snack saludable

Mi favorito: ¡Wonderful Pistachios! Siempre llevo una bolsa conmigo para comer después de hacer ejercicio o si tengo hambre, entre comidas. Son tan versátiles que puedes incorporarlos en tus recetas o comerlos como snacks. Además, son una fuente de fibra y proteína. ¡También son muy sabrosos!

Mi celular

Tengo varias aplicaciones increíbles que me ayudan a organizar mi día. Tengo una aplicación para los recordatorios, otra que da ideas para mis rutinas de ejercicios, otra que me ayudan a hacer listas y anotar compromisos personales, ¡y muchas más! También me ayudan a estar en contacto con mi familia y con mis redes sociales. Sin embargo, es importante saber cuándo desconectarse de la tecnología y apagar celular, incluso si solo es por un corto período de tiempo.

Estas son cuatro de las cosas más esenciales en mi vida. Dime, ¿cuáles son los tuyos?