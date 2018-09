El perro de Meghan Markle, la duquesa de Sussex, tendrá libro que contará su historia

La historia narrará cómo Guy, su perró, llegó de la calle a sus manos para ahora pasar a vivir junto a ella en un verdadero palacio real

Desde que se anunciara su compromiso con el príncipe Harry, cualquier detalle sobre la vida de Meghan Markle antes de entrar a formar parte de la familia real británica genera un inmenso interés: desde su trabajo como actriz a su talento para la caligrafía que le ayudó a costear sus estudios universitarios o las mascotas con las que compartía su hogar en Toronto, Canadá.

De cara a su traslado a Londres, uno de sus queridos compañeros caninos tuvo que quedarse atrás, como explicó ella misma, debido a que su avanzada edad desaconsejaba que realizara un viaje tan largo, pero el otro –un beagle llamado Guy al que adoptó en 2015– la ha acompañado hasta su nueva residencia en el palacio de Kensington.

Ahora el animal se ha convertido en el protagonista de un nuevo libro de ilustraciones titulado ‘Guy the Beagle: The Rebarkable True Story of Meghan Markle’s Rescue Dog’, que se traduciría como ‘Guy, el beagle: la increíble y verdadera historia del perro rescatado de Meghan Markle’ y que saldrá a la venta el próximo 20 de noviembre.

El libro narrará la vida del simpático perrito desde que fuera encontrado vagando por los bosques de Kentucky hasta su llegada a Inglaterra, sin olvidar el momento que cambiaría para siempre su destino: cuando la antigua protagonista de la serie ‘Suits’ descubrió su perfil en una app para buscar mascotas llamada ‘Pet Finder’ y decidió acudir a conocerle en persona en un evento organizado por la protectora A Dog’s Dream Rescue… y fue amor a primera vista. El cuento también incluye divertidas -pero ficticias- anécdotas sobre sus dificultades para adaptarse a su rutina al otro lado del Atlántico, como por ejemplo aprender a ir al baño en su nueva residencia o la ocasión en que se comió por accidente un sandwich perteneciente al príncipe Carlos.

De esta manera Guy –que convive en la actualidad con otro perro llamado Oz que los duques de Sussex adoptaron recientemente– se ha convertido en el último miembro canino de la monarquía en convertirse en un personaje literario: Lupo, elcocker spaniel inglés de los duques de Cambridge, ya cuenta con una serie de libros centrados en sus aventuras en los terrenos del palacio.

‘Guy the Beagle: The Rebarkable True Story of Meghan Markle’s Rescue Dog’ cuenta con ilustraciones de Gerald Keller y ha sido escrito por el productor y escritor Mike Brumm, y la escritora Camille March.