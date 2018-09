Marine es asesinado mientras estaba con una mujer que no era su esposa

El militar fue baleado en la mitad de la calle

Autoridades investigan el asesinato de un miembro de los Marines en una calle de San Diego.

Christopher Truax Jr, de 21 años, fue hallado sangrando en su auto el viernes a las 12:30 a.m. El hombre tenía una herida de bala y fue declarado muerto en la escena. Una mujer, que no era su esposa y no ha sido identificada, estaba en el asiento de conductor del vehículo.

Autoridades dijeron que por el momento la mujer es considerada testigo y no sospechosa.

En tanto, Alexia Truax, esposa del Marine desde abril de 2017, ha compartido imágenes de la pareja y su hijo de 11 meses en Facebook. La viuda no tiene conocimiento de quién puede ser la mujer que estaba en el auto.

“Duele mucho, estoy destruida”, escribió Alexia en la red social.

Truax era oriundo de Nueva York y era especialista en alimentación en los Marines. Estaba en San Diego para entrenamiento. La esposa se había mudado de vuelta a Texas cuando nació el bebé.

Las autoridades ofrecen una recompensa de $1,000 dólares y piden a la población que llamen al (858) 285 6330 si tienen información sobre el caso.