Oscar de la Hoya quiere ser Presidente de los Estados Unidos

El manejador del 'Canelo' asegura que ya forma un equipo para medir su posibilidades para 2020

El ocho veces campeón mundial en seis categorías diferentes y hoy promotor de boxeo, Oscar de la Hoya medita postularse para ser Presidente de los Estados Unidos.

El ex púgil de 45 años de edad aseguró al sitio TMZ que está meditando seriamente presentarse a las elecciones presidenciales de 2020.

“Lo digo muy, muy en serio”, respondió el méxico-estadounidense quien asegura que miles de personas le han insistido en hacerlo en varias ocasiones.

“Millones de personas me han dicho: ‘¿Por qué no te presentas a las elecciones? ¿Por qué no te levantas y alzas la voz?’ Y obviamente cuando uno es presidente tiene la voz más alta”.

El promotor del boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez afirmó que está formando un equipo que le ayude a explorar la posibilidad: “Si los números son correctos y me dicen que se ve bien, entonces lo haré”

De la Hoya, quien se retiró del boxeo en 2009 con récord de 39-6 se suma al rapero Kanye West quien pretendía postularse, aunque retrasó su ambición a 2024 como personajes ajenos a la política interesados en habitar la Oficina Oval.