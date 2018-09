¿Por qué debes guardar una “cora” o 25 centavos en el congelador cuando hay un huracán?

Un tip que te será de mucha ayuda, en caso de que tengas que evacuar tu casa

El huracán Florence se acerca peligrosamente a Estados Unidos y algunos estados ya están tomando determinadas provisiones para evitar que este fenómeno cause pérdidas humanas. Es por ello que millones de personas que habitan en Carolina del Sur ya han sido evacuadas para mantenerlas sanas y salvas.

Cuando hay la emergencia de un huracán, las personas deben salir de casa con lo más indispensable, por lo que muchas cosas se quedan en su hogar, entre estas la comida que se queda dentro del refrigerador.

Es muy probable que durante un huracán se presenten cortes de electricidad, lo cual podría hacer que tarde en restablecerse la energía horas e incluso días, lo cual pone en riesgo la calidad de los alimentos.

¿Cómo puedes saber si lo que hay dentro de tu refrigerador aún puede consumirse?

Una mujer de Carolina del Norte llamada Sheila Pulanco ha publicado un post en Facebook que está sirviendo de guía para muchos que se están preparando para salirse de casa y protegerse del huracán Florence.

Primero, llena la taza con agua y métela al congelador. Una vez que el agua se ha congelado, saca la taza y coloca sobre el hielo la moneda.

Si has tenido que desalojar tu casa, al volver a ella, si la “cora” se ha ido al fondo de la taza, esto quiere decir que tu hogar ha estado varios días sin electricidad y por ende, no es seguro comer lo que hay dentro del refrigerador. Si la moneda se encuentra aún en la superficie o a mitad de la taza, quiere decir que el corte eléctrico no ha durado mucho tiempo y por ende, es seguro consumir lo que dejaste.