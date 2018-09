Así reaccionó Paola Rojas cuando le preguntaron por qué no acudió a una boda con Zague

La periodista fue cuestionada por una reportera del programa ‘Suelta la Sopa’

Hace un par de días la conductora Paola Rojas se presentó en la boda del hijo del comentarista deportivo Toño de Valdés, sin su aún esposo Luis Roberto Alves Zague, lo cual provocó una ola de preguntas y especulaciones de parte de los medios de comunicación que se encontraban presentes en el evento.

Desde que salió a la luz el polémico video íntimo del futbolista, la periodista ha mantenido una postura firme ante los medios, negándose a dar cualquier tipo de declaración respecto a lo sucedido o a la situación actual de su matrimonio.

Sin embargo, esta vez, Rojas no temió acercarse a los medios para declarar, específicamente, a una reportera del programa ‘Suelta la Sopa’, el motivo de la ausencia de su esposo en esa reunión.

“Fíjate que quiero muchísimo a Toño, a la Yoyita su esposa, a sus hijos, y pues sí, me encantó poder estar con ellos”, respondió de forma evasiva pero llena de clase como solo ella sabe.

De acuerdo con la revista HOLA!, la periodista mantuvo una postura firme y su singular sonrisa en todo momento, incluso cuando la reportera insistió con el tema y le dijo “Pensamos que te íbamos a ver con Zague…”:

“Fíjate que estuvo lindísima la boda y pude estar como me gusta: rodeada de amigos y de gente que me respeta y me valora”.

Mira aquí el video: