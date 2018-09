Integrante de ‘Enamorándonos’ revela la “terrible” enfermedad que padece

El también conductor no pudo contener el llanto al contar su situación

Sin duda alguna ‘Enamorándonos’ es un programa que ha alcanzado una gran popularidad entre los televidentes y ha sido uno de los más populares de la televisora TV Azteca, pues los participantes de dicha emisión, siempre han dado de qué hablar cuando conocen a uno de sus flechados, pero el día de ayer todo se centró hacia el sexólogo, Juan Carlos Acosta.

Resulta que durante la transmisión, Carmen Muñoz, quien es conductora del vespertino, le pidió a su colega que pasara con ella para que diera dar a conocer el delicado momento por el que está pasando, y es que tiene la enfermedad Lupus.

“Hace algunos unos meses me detectaron una enfermedad llamada Lupus, es una enfermedad muy cruel porque tus defensas atacan a tus órganos, no ha sido nada fácil para mi este proceso, de hecho, ha sido muy complicado y no sé cómo tomarlo“, dijo Juan Carlos entre lágrimas.

El también conductor reveló que buscará tratamiento en otro país, por lo que se ausentara del programa por un tiempo.

Tras haber hecho pública su enfermedad, reveló que no se dará por vencido y seguirá dando guerra al padecimiento.

Con información de Diario Basta!

Mira aquí el video: