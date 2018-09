Actriz Elieen Moreno denuncia terrible golpiza de actor de “La Piloto” de Univision

La desfiguró y está libre como si nada

Con un impactante testimonio, la actriz Elieen Moreno manifestó públicamente su indignación con las autoridades mexicanas a tres meses de haber denunciado la terrible golpiza que le propinó su exnovio, Alejandro García Manrique, quien actúa en la serie “La Piloto”.

“Me pega y nadie hace nada”, expresó conmovida la colombiana que ha participado en “Escobar el patrón del mal”, “La bella y las bestias” y “La viuda negra”.

De acuerdo a Elieen, los hechos sucedieron el 23 de julio en la Ciudad de México, cuando el histrión nacido en Cali, Colombia, la tomó “por detrás, del cuello, del pelo” y la arrojó al suelo..

“Me tira al piso, me arrastra por el pasillo del apartamento, yo trato de soltarme y no lo logro. Cuando me tira al ascensor, recuerdo yo que con la mano abierta me golpea fortísimo y luego llega un puñetazo en mi cara que me deja mal”, agregó la joven de 30 años.

A pesar de las múltiples fracturas que la dejaron incapacitada por al menos cinco meses, la ayuda oficial ha sido nula y García está libre y campante.

Elieen ha emprendido una campaña en sus redes sociales para denunciar e invitar a otras víctimas de maltrato físico a hacer lo mismo.

Aunque las autoridades no han satisfecho sus necesidades, decenas de mensajes de indignación aliento y solidaridad se pueden leer en el mundo digital.

¡Cuánta crueldad! Me duele ver esta imagen, pero sobre todo, me indigna, no puedo creer que una persona sea capaz de cometer un acto tan atroz. No hay derecho, lloro, con dolor, por ella y todas las víctimas de violencia contra la mujer. @eileenmorenoact, estamos contigo. pic.twitter.com/9PA4RvwVEo — Andrea Serna (@AndreaSernaTV) September 13, 2018

Éste es el actorcito Alejandro García Manrique, acusado de maltratar a la actriz Eileen Moreno, en un ataque brutal, hecho ocurrido el pasado 23 de julio en México que le ocasionó fracturas en nariz y daño en la órbita de su ojo izquierdo. ¡NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES! pic.twitter.com/ZNbXtV9Clm — ducardo (@ducardo1) September 13, 2018

Este galán de pacotilla se llama Alejandro Garcia Manrique y es la basura que golpeó a mi compañera y colega la actriz Eileen Moreno hasta dejarla gravemente herida con fractura de nariz y un ojo muy lastimado. No… https://t.co/LbydqLJu47 — Maria Jose bulla r (@majobulla) September 13, 2018

García no se ha manifestado al respecto.