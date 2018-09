Luego de los golpes, Alejandro García llama ‘oportunista’ a Eileen Moreno

"Esta es una pequeña muestra en audio de esa noche de sometimiento y humillación, solo es para que vayan conociendo a la verdadera Eileen Moreno"

Luego del escándalo que se desató cuando Eileen Moreno denunció, públicamente, que su ex Alejandro García Manrique, le había golpeado, el actor de ‘La Piloto’ rompe el silencio y la tilda de ‘oportunista’.

A través de las redes sociales, García compartió una grabación de esa madrugada donde se escucha la voz de una mujer, quien podría ser Eileen, muy nerviosa e insultándolo… El actor también prometió compartir un video de 36 minutos donde, según él, se verá quién es realmente la actriz colombiana y lo que estría buscando con este escándalo.

Aunque cuesta imaginar qué podría justificar que una persona golpee a otra y más un hombre a una mujer, y repudiamos la violencia de género, Alejandro García insiste que va a desenmascarar la verdad y que esto no es más que alguien ‘oportunista’ queriendo hacerle daño.

Recordemos que el jueves 13 de septiembre Elieen, sorprendió contando que, el 23 de julio en la Ciudad de México, su ex novio, Alejandro García, la tomó “por detrás, del cuello, del pelo”, y la arrojó al suelo..

“Me tira al piso, me arrastra por el pasillo del apartamento, yo trato de soltarme y no lo logro. Cuando me tira al ascensor, recuerdo yo que con la mano abierta me golpea fortísimo y luego llega un puñetazo en mi cara que me deja mal”, agregó la joven de 30 años.

Eileen aseguró que esta denuncia pública, tres meses después de lo sucedido, es porque hasta el momento las autoridades de México no han hecho nada sobre el terrible episodio.