Fashion City: lo que vimos en la Semana de la Moda de NYC

Te decimos cuáles son las tendencias que más resaltaron en las pasarelas

Les voy a contar un poco de lo que ocurrió en la Semana de la Moda de NYC, que acaba de finalizar su temporada Primavera-Verano 2019.

Las casas de moda top como Lanvin, Calvin Klein, Tom Ford, Chanel, Armani, Gucci, Dior , Stella Macartney, Valentino, Oscar de la Renta y Carolina Herrera, entre otras, son las que marcan las tendencias de cada temporada. Sin embargo, sus propuestas no fueron los únicos trends que resaltaron.

¡Las lentejuelas están de última! Para el dia y la noche. Las vi de todos colores y tamaños, en faldas y tops, bordadas en chaquetas tipo blazer, en bolsos para el dia, o para un date, y combinadas con todo tipo de materiales.

Nicole Miller mostró vestidos de estampado militar bordados de lentejuelas; Libertine las uso en casi todos los looks, chaquetas, shorts y hasta uniformes. Sally La Pointe me dejó sin aire con una falda rosa fluorescente con flecos de lentejuelas, por la que dejaría de comer para comprarla. (Nota especial: el desfile Naeem Khan me pareció fabuloso, con el escenario de bombas plateadas que se prendían con las luces de la pasarela, y servían de background para su propuesta de trajes femeninos, sensuales y sexys estampados tropicales y tejidos en los que predominaban el rosa y el amarillo).

Esta semana de la moda fue una de las más divertidas y extraordinarias que he visto. Pamella Roland, Stella McCartney, Calvin Klein y Naersi Ling, como siempre, se botaron con unos shows espectaculares. Ralph Lauren tuvo una gran fiesta para celebrar los 50 años de la marca.

Y siguiendo con las tendencias, saca esos vestidos y accesorios de los 80’s que tiene tu mamá en su clóset y reinvéntalos. La mezcla de estampados de rayas con flores estuvo presente. Si te estás vistiendo y en tu cabeza sale la voz de tu madre diciendo que las flores no van con las rayas, entiende bien que eso ya no es así.

Hay una manera de utilizar todo lo que tenemos en nuestro guardarropa, que hemos acumulado por varias temporadas, y mezclarlo como te parezca. ¿Cuadros escoceses con lunares? ¡Perfecto! ¿Flores con rayas? ¡También! Siempre manteniendo los colores con algún sentido. Por ejemplo si tienes una falda tipo flores de colores, móntale un suéter de rayas azules y ¡voilá!

En el desfile de Concept Korea vi muchas combinaciones con tres telas diferentes en una misma pieza. En los shows de Milly by Michelle Smith, Cushnie by Carly Cushnie y Libertine reinaron los colores amarillo y el naranja neón. Por todos lados vi flecos y mas flecos. En cuero, algodón, sedas y tejidos, mezclados con chaquetas muy bien entalladas y femeninas. Se acabó el grunge, gracias a dios, y el desgarbo. Ser femenina está de moda.

Siguen en boga los pantalones y las faldas a la cintura, que estilizan la figura. Las sandalias fashion están más que IN, pareciera ser que mientras más feas más IN están. Birkenstocks con lazos, cholas con cintas. Las plataformas esta OUT. Los sneakers con plataformas también. IN estan las botas con flores, como las que mostró Carolina Herrera.

Los estampados de animales o animal prints parecen haber vuelto y eso me encanta porque tenía algunos años queriendo sacar una prenda de tigre de mi clóset y no dejarlo en extinción.

¡Nos vemos en las pasarelas de Otoñio-Invierno 2019!

Lara Alcantara- Especial para Impremedia

Artista, fotografa, esposa de Luis, mamá de Maia y Marcella y amante de la moda.

@laraalcantara