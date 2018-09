La triste historia de la blogger hispana que murió al dar a luz a su hijo

View this post on Instagram

Hola guapisimas!!! ¿Cómo habéis pasado estos días de calor 🌅? Menos mal que aquí ya se han acabado (de momento)… Han sido horribles. La peor, anoche. A las 3 de la mañana estaba duchandome, aunque dió igual, no corría aire, estaba que ardía 🔥🔥🔥. Hoy a la mañana hemos tenido ecografia para ver si nuestro pulpito seguía en posición playera, y como yo ya me lo temía, sí, sigue en posición playera total. 😂😂 Le ha pillado agosto y no quiere hacer nada!!! De hecho, parecía bastante cómodo y con intenciones cero de cambiar de postura. Las piernas algo encajadas ya.. La cabeza por mi lado derecho… Los brazos por mi ombligo (lo está usando de saco de boxeo) 😝😝. Lo demás estaba todo bien, el flujo sanguíneo, el flujo de la placenta y el corazón. No me ha dicho lo que pesaba, pero bueno,espero que rechonchin no esté muy rechonchin 🤣🤣🤣🤣🤣❤️. El viernes tenemos que ir otra vez al gine para que nos diga lo que cree.. Si hay que hacer el giro o no (que seguro que si…). Así que bueno, en general todo bien. Oh y rechonchin estaba mirando a la cámara! 😍😍😍😍 Ya estamos en la semana 35, increíble, sigo alucinando de haber llegado hasta aquí. Lo veía hoy en la eco y seguía ojiplática como cada vez que le veo. Está ahí. Después de todo esta ahí, y no sabe las ganas que tenemos de verle, besarle y decirle que gracias a él yo he sido valiente, más valiente de lo que creía que podía ser. Y aita ha demostrado ser el mejor hombre que podía haberse cruzado en mi vida. Un besazo a todas las valientes guapas que estáis por aquí. 😘😘😘😘 #increiblepercierto #35semanas #bebé #embarazo #embarazoectópico #sintrompas #fiv#invitro #rectafinal #ganasinfinitasdeverte #mamásitrompas #aitamolón #amatxu #paternidad #padresprimerizos #reproducciónasistida