Muerte, apagones y catastróficas inundaciones por ciclón Florence

NHC Director Ken Graham will provide a Facebook Live broadcast ,with the latest information on Tropical Storm #Florence, at 12:15 p.m. EDT https://t.co/vKzjRnzvAh @NOAA @NWS #HurricanePrep pic.twitter.com/dWlilTWJUU

— Natl Hurricane Ctr (@NWSNHC) September 15, 2018