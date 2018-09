Joven latino se enfoca en registrar al mayor número posible de votantes

David Escobar se dedica a promover el voto y la ciudadanía, especialmente dentro de su familia

David Escobar recuerda que era apenas un niño cuando conoció de una forma brusca el tema de la inmigración.

Pese a que él nació en este país, sus padres y hermanos de origen guatemalteco eran indocumentados y esto les forzó a crear un plan en caso de que los padres fueran deportados.

“Mis papás me decían que si algún día llegaba inmigración por ellos que me fuera a casa de mi tía”, recordó el joven de 22 años quien creció en la ciudad de Santa Ana. “Ya cuando mi hermana era mayor de edad me decían que si algo pasaba que me fuera con ella”.

Aunque nunca tuvo que ejecutar dicho plan de huida, Escobar aprendió a vivir con el temor de ser separado de su familia. Por esta razón ahora él se encarga de ayudar a otros inmigrantes a obtener su mayor potencial como ciudadanos; con su voto.

Promoviendo el voto

En el 2012 Escobar comenzó como representante electoral voluntario con la organización no partidista Mi Familia Vota registrando a nuevos ciudadanos. Ahora trabaja con ellos mientras asiste a la universidad.

Durante todo este tiempo él ha aprendido a ver como los latinos se sienten más cómodos cuando les habla sobre la importancia del voto en su propio idioma.

“Si les hablamos en inglés a veces se asustan, pero cuando les hablo en español y les cuento mi historia se sienten con más confianza”, relata.

Sus principales sitios para buscar a nuevos votantes son las clínicas AltaMed, donde los representantes electorales de Mi Familia Vota tienen acceso a sus 35 oficinas en Los Ángeles y el condado de Orange.

“Estamos en las áreas de espera y dependiendo de cómo responde el individuo le ofrecemos ayuda”, dijo Escobar. “Si califican para DACA les damos información, si son residentes les preguntamos si quieren hacerse ciudadanos y los enviamos a clases, consejería legal. También les ayudamos a llenar las formas y cómo prepararse para el examen de ciudadanía”.

Otros lugares donde registran a nuevos votantes son las secundarias y los colegios comunitarios como Norco, Santa Ana y Riverside.

“Hemos llegado a conseguir hasta 300 ciudadanos registrados para votar en dos días en los colegios comunitarios”, dijo Escobar. “Y los colegios ya nos piden que vayamos varias veces durante el semestre”.

Su mayor logro

Pese a que Escobar ha registrado a cientos de personas para votar—probablemente a miles—hay una muy especial a quien él asesoró personalmente para convertirse en ciudadano y después lo registró para votar; su padre Marvin Escobar.

El señor Marvin, de 52 años, tuvo que esperar 21 largos años para convertirse en residente legal permanente y el 25 de julio de este año se convirtió en ciudadano estadounidense.

Escobar admite que ver a su padre con su certificado de naturalización fue un momento agridulce.

“Estaba hasta las lágrimas de la emoción pero también fue un recordatorio de dónde venimos y a dónde estamos ahora. Mi padre es un hombre muy trabajador y siempre ha labrado un camino para mis hermanos y yo”, dijo Escobar. “Verlo cargar esa banderita americana con su certificado en la mano fue el sello final de aprobación de nuestro sueño americano.”

Escobar dijo que después de terminar su maestría en la Universidad del Sur de California y eventualmente obtener un doctorado, quiere continuar esta labor comunitaria.

“Espero poder llegar a ser algún día el director de alguna organización no lucrativa. Idealmente dentro de mi línea de trabajo me gustaría estar en relaciones y asuntos de gobierno”.