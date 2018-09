Promueven el voto universitario en California

El secretario de Estado de California se une a universidades para promover la participación electoral

Un voto sí puede hacer la diferencia.

Ese fue el mensaje que el secretario de Estado de California, Alex Padilla, enfatizó ante alrededor de 100 asistentes que llegaron a la biblioteca de la Universidad Estatal de California, Long Beach (CSULB).

Padilla se reunió con los estudiantes universitarios en un esfuerzo por promover el voto juvenil de ahora hasta el 22 de octubre—fecha límite para registrarse para votar en la elección del 6 de noviembre donde los californianos elegirán a su próximo gobernador, senador federal, asambleístas y otros cargos públicos.

Sin embargo, señaló que aunque la mayoría de los ciudadanos estadounidenses conocen la importancia de votar, muchos no lo hacen, ya sea por la falta de tiempo o de interés.

Esto es a causa de que muchos jóvenes no crecieron en una casa donde tradicionalmente se habla del voto, ya sea porque los padres no son elegibles para votar o porque no votan, dijo Padilla.

Es algo que él vivió de primera mano.

“Mis padres inmigrantes mexicanos se hicieron ciudadanos después que yo me gradué de la universidad…ellos nunca nos llevaron a los precintos de votaciones ni nos hablaban de la boleta”, contó Padilla. “No por que ellos no creyeran que el voto era important,e sino porque no sabían”.

Padilla también dijo que durante su juventud los votos de él y de sus hermanos fueron los que representaron a su familia y su comunidad.

La importancia del voto

Génesis Jara, estudiante y presidenta del cuerpo estudiantil de CSULB, concordó en parte con Padilla pero agregó que hay una explicación por la falta de votantes jóvenes. Ella dijo que como presidenta estudiantil ha conocido a estudiantes no tradicionales que trabajan, estudian y apenas pueden cubrir sus gastos de matricula, comida, costos de vida y otros gastos relacionados con la educación.

“Cuando hablo con los estudiantes ellos dicen que con todo esto en realidad no tienen tiempo, o no saben quienes están postulándose en su área y por eso no votan”, dijo Jara. “Pero queremos saber como podemos implementar el voto más en nuestras escuelas y como poder continuar educándolos en cuanto a quienes son los candidatos”.

Padilla dijo que la universidad es el lugar perfecto para aprender más acerca de la educación cívica. Una vez que se registran para votar y después van a las urnas, ellos mismos pueden informar y ayudar a sus demás compañeros.

“En cuanto más pronto involucremos a los jóvenes, más probabilidades habrá de que sean votantes activos en los próximos años”, aseguró Padilla.

Pese a que los estudiantes indocumentados y/o Dreamers no pueden votar, el secretario Padilla dijo que pueden participar en el compromiso civil para atraer a votantes.

“Pueden ser voluntarios en campañas y pueden informar a sus compañeros”, dijo Padilla.

El secretario recalcó que ningún votante debe ignorar el poder de su voto y sobre todo si son jóvenes y/o de comunidades de color.

“El grupo de votantes que son elegibles pero no se han registrado son los latinos y en este ambiente político tenemos una gran responsabilidad para votar”, dijo Padilla.“

Un acuerdo por el voto

Se estima que de los aproximadamente 20 millones de estudiantes americanos en colegios y universidades, solamente el 18% votó en las elecciones de medio termino del 2014. Entre los jóvenes que votaban por primera vez—con edades de 18 a 21 años—en los campus, solamente el 12% votó, de acuerdo al Instituto para la Democracia y Educación Superior.

Para elevar significativamente este número, la presidenta de CSULB Jane Close-Conoley, Padilla y Jara, en representación de todos los estudiantes, firmaron un memorando de entendimiento para formalizar una asociación para mejorar el registro de votantes en el campus.

CSULB cuenta con aproximadamente 37,000 estudiantes.

“Cal State Long Beach está fuertemente comprometida a fomentar el compromiso cívico entre los estudiantes”, dijo Close-Conoley. “Nuestra asociación con la oficina del Secretario de Estado asegurará que todos los estudiantes en el campus tengan acceso a la información que necesitan para registrarse correctamente para votar y participar en todos los aspectos de la democracia”.

El acuerdo especifica que la asociación estudiantil se compromete a unirse con otras universidades para realizar una serie de eventos de registración de votantes hasta el 22 de octubre.

También se comprometen a participar en el College Ballot Bowl, una iniciativa del secretario estatal para que más estudiantes universitarios voten el día de las elecciones.

“No solo es una oportunidad, es una responsabilidad de votar. Regístrense hoy y voten en noviembre”, dijo Padilla.