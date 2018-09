Univision reacciona a escándalo de violencia con actor de ‘La Piloto’

"Nuestra compañía se opone firmemente a todos los actos de violencia doméstica"

Tal como te contamos hace unos días, Eileen Moreno denunció públicamente a su ex Alejandro García Manrique de haber ejercido violencia física y psicológica sobre ella. El actor de ‘La Piloto’ salió a defenderse acusándola de ‘oportunista’, y de no contar la verdad. Ahora es Univision quien reacciona.

Debido al gran escándalo que se desató entre esta ex pareja de actores, donde se involucra la violencia de género, no comunicamos con la cadena para saber qué opinión tenían al respecto y si pensaban tomar algún tipo de acción con el actor de la telenovela de las noches de Univision.

A través de un e-mail esta fue la respuesta que nos enviaron en exclusiva:

“Aunque las partes afectadas no son empleados de Univision Communications Inc., y no tenemos información sobre este asunto en particular, nuestra compañía se opone firmemente a todos los actos de violencia doméstica”.

Luego de la denuncia de Eileen y de la primera reacción de Alejandro, este último le pidió disculpas, pero a diario saca fragmentos de las supuestas peleas entre ambos donde intenta demostrar que no todo es como Moreno lo cuenta. Aunque, insistimos que nos parece imposible encontrar algo que justifique la violencia, estas son las pruebas que el actor de ‘La Piloto’ ha compartido el fin de semana.