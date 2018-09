Cómo limpiar tu lavadora

Limpiar un electrodoméstico diseñado para la limpieza puede sonar un poco contrario a la intuición. Pero para que una lavadora haga su trabajo de manera efectiva y eficiente, necesita atención de tu parte.

Esto es especialmente cierto para las lavadoras de carga frontal, ya que su diseño crea puntos problemáticos que, si no se controlan, pueden provocar moho y hongos desagradables, además de los olores que conllevan. Los fabricantes han realizado algunas mejoras en las lavadoras de carga frontal para solucionar el problema, pero si estás acostumbrado a lavar la ropa en una máquina de carga superior, deberás realizar algunos ajustes clave, siguiendo los pasos que se detallan a continuación. Las lavadoras de carga superior, ya sean de tipo convencional o una nueva de alta eficiencia, se beneficiarán de muchas de las mismas medidas.

Paso 1

Después de cada lavado en una lavadora de carga frontal, limpia la puerta y la junta de goma alrededor con un trapo.

Consejo: Coloca un gancho magnético al lado de la lavadora para sostener la tela como recordatorio, así no tienes que buscarla cuando necesites limpiar la lavadora.

Entre cargas, también es una buena idea dejar la puerta de la lavadora entreabierta; el aire circulante ayudará a secar el interior. Algunas cargadoras frontales más nuevas tienen un pestillo especial que deja la puerta entreabierta (en el LG WM3370HWA, $800, un modelo sobresaliente en nuestras calificaciones de lavadora se le conoce como pasador magnético [magnetic plunge] de la puerta). La característica puede ser útil si tienes un gato curioso u otras mascotas en casa. En hogares con niños pequeños, instamos a cerrar la puerta del cuarto donde se ubica la lavadora para evitar el acceso.

Paso 2

Si tu máquina tiene un dispensador de jabón automático, como lo hacen todas las lavadoras de carga frontal y muchas de carga superior nuevas, límpialas periódicamente para evitar la acumulación de jabón, lo que contribuye al moho y a los malos olores. Déjala abierta cuando no la uses, así también mejora la circulación del aire.

Usar la cantidad correcta de detergente también ayudará a minimizar los residuos. Nuestras pruebas han descubierto que las líneas de llenado pueden ser difíciles de leer en algunas tapas de detergente. Esto se aplica a los detergentes diseñados para las de carga frontal y superior de alta eficiencia, así como a las devcarga superior convencionales. Si ese es el caso con tu detergente de lavandería (consulta nuestras calificaciones de los detergentes para la ropa para los últimos ganadores) usa un marcador para resaltar la línea de llenado.

Paso 3

Cada pocos meses, desinfecta el interior de la máquina. Comienza añadiendo aproximadamente 1 taza de blanqueador al dispensador de cloro o directamente a la máquina si tienes un modelo anterior sin dispensador. Luego empieza un ciclo de lavado caliente sin lavar la ropa. El blanqueador desinfectante eliminará las esporas de moho que crecen en el ambiente cálido, húmedo y oscuro proporcionado por todas las lavadoras.

Si estás en el mercado buscando una nueva lavadora, busca un modelo de puntaje máximo de nuestras calificaciones de lavadoras con un ciclo especial de limpieza de tinas. La característica está diseñada para evitar olores y moho al eliminar los residuos de detergente. Aunque deberás seguir los pasos anteriores para mantener la máquina limpísima.

