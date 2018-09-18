Conoce a Can Yaman el actor turco que ha conquistado a millones

El actor actualmente protagoniza la historia "Erkenci Kuş", que al español ha sido traducida como "Pájaro Madrugador"

Can Yaman es el actual protagonista de la telenovela turca “Erkenci Kuş“, que al español ha sido traducida como “Pájaro Madrugador”. La historia y la actuación de Yaman han conquistado a millones de féminas alrededor del mundo, quienes le siguen desde proyectos previos como “Dolunay” o “İnadına Aşk” entre otras. En la actualidad el nombre de Yaman se ha situado en la portada de las revistas más importantes a nivel internacional como Hello! En donde ha revelado un poco de su personalidad, gustos y aspiraciones. Se sabe que el actor es graduado de abogado, y además habla inglés e italiano, además de turco, que es su idioma natal.

Y también en la revista Men’s Health.

El actor defiende el género que actualmente interpreta con dicha telenovela, el cual recae en la comedia romántica. La historia también posee toques dramáticos, pues él le da vida a Can Devit, un hombre de fama internacional que se destaca por su talento con la fotografía, su espíritu aventurero y su vena creativa que lo lleva a ser un verdadero líder en el mundo de la publicidad. Se enamora de una joven sencilla, que nada tiene que ver con su entorno social. Que lo conquista por su naturalidad y toques de locura, que la convierten en una brisa fresca que desea entender y atrapar, pero que siempre se le escapa de las manos. Una mujer a la que ama pero que encierra una mentira que podría costarle el alma.

Ella, Sanem -Demet Özdemir-, es una joven humilde que sueña con escribir una novela. Desea viajar a Grecia. Quiere conocer el mundo. Cree en los cuentos de hadas, en el amor y la felicidad. Se ve envuelta en un drama alrededor de la vida de Can Devit, cuando el hermano de éste la involucra un juego de mentiras y traición del cual ella misma es víctima. Además, previo a todo esto ella conoce al protagonista de esta historia, en la oscuridad del palco privado de un teatro. Ahí compartieron un beso presa de una confusión, ella a ése hombre misterioso lo llama Albatross. Desde ahí empieza la búsqueda de su príncipe, el hombre al que ama y traiciona sin querer. El hombre que la ama y la desea, pero que parece que nunca logra tener.

“Erkenci Kuş” se transmite actualmente en Turquía y se puede ver en países latinos a través de las páginas oficiales de la misma, y los canales abiertos de Youtube de Star TV, y esta semana el nuevo capítulo se verá hasta el sábado 22 de septiembre.

Aquí les compartimos algunos avances del capítulo 12 con sus subtítulos en español.