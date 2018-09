Cómo Golovkin arruinó la gran noche de Christian Nodal y el himno mexicano antes de la pelea contra “Canelo”

¿Lo pagó caro?

Solo unos días antes de la gran función de boxeo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, que encabezaron el pasado fin de semana Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin, el cantante mexicano Christian Nodal, fue invitado a entonar el Himno Nacional Mexicano en la tradicional ceremonia que se lleva a cabo antes de cada importante pelea. Se trataba de una oportunidad única que el sonorense no podía dejar pasar, sin embargo las cosas no salieron como las imaginaba.

Y es que los millones de mexicanos que sintonizaron la pelea se quedaron esperando el momento en el que Christian cantara las estrofas del himno mexicano con los peleadores sobre el ring.

“Una disculpa a todas l@s fans que estaban esperando el momento, muchas gracias a todos lo bueno fue que no solo dimos el grito de independencia… también el de victoria del campeón… Pd. no me pregunten qué pasó porque ni yo sé”, atinó a decir el joven intérprete a través de sus redes sociales.

Y es que Christian se vio obligado a cantar el himno al inicio de la función y de la transmisión del Pago Por Evento con la arena prácticamente vacía y no en el momento estelar, cerca de las 8 pm locales.

De acuerdo con El Debate, fue un capricho de Golovkin el que le robó su momento de gloria al ídolo de 19 años, pues se negó a que se interpretara el himno mexicano en su presencia en el ring.

Al final, la noche fue amarga para el kazajo que salió con su primera derrota profesional y sin los cinturones que lo acreditaban como campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo, que ahora pertenecen al “Canelo”.