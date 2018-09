Thalía y su pecaminosa minifalda, que levantó bajas pasiones en Instagram

La controversial imagen ha calentado las redes sociales

Atrevida. Thalía ha demostrado que desde sus inicios como solista ella se ha caracterizado por ser una de las intérpretes más sensuales y atrevidas de la industria musical de México. Hace algunos días en honor a la fiesta patria de su país la cantante compartió un vídeo en donde se le puede ver bailando y cantando uno de sus éxitos más significativos “Amor a la mexicana”, en donde la cantante demostró que para la época era tan osada como las celebridades más atrevidas de la actualidad. De su falta no llama la atención que está tenga forma de sombrero de charro, ni el corto de la misma, sino el bajo de la cintura, la cual le queda por debajo de la cadera y deja muy poco a la imaginación, y qué decir de la espalda, poco faltó para que mostrara uno de sus mayores atributos físicos con el atrevido atuendo.

Con más de 260 mil vistas el vídeo ha generado de todo en su red sociales. Muchos de sus fieles seguidores se asombran de cómo hasta la fecha ha mantenido su atractivo físico, y de la capacidad sensual que la cantante posee, prácticamente de manera nata.

Cabe señalar que la cantante parece estar viviendo, en la actualidad, su mejor momento musical luego del éxito de su tema “No Me Acuerdo” con Natti Natasha, y el boom de “Me oyen, me escuchan…“.