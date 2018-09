Una mujer culpa a los hombres de los embarazos no deseados y su post ya es viral

Los polémicos tweets se han hecho virales; tras su publicación ya había conseguido 200,000 "me gusta"

Una madre de seis hijos de California expresó en Twitter su opinión sobre los embarazos no deseados, y todo el asunto se ha vuelto viral, informó el Daily Mail.

“Tengo una buena comprensión de los argumentos que rodean el aborto, religiosos y de otro tipo”, escribió Blair para comenzar el hilo de Twitter. “He estado escuchando a los hombres hablar en primera persona sobre los derechos reproductivos de las mujeres, y estoy convencida de que los hombres en realidad no tienen ningún interés en detener el aborto. He aquí por qué …”

Gabrielle Blair declaró que todos los embarazos no planificados son fallas del hombre, todas las veces, sin importar las circunstancias.

Ella escribió: “Tal vez estás pensando: ¡se necesitan dos! Y sí, se necesitan dos para embarazos intencionales. Pero todos los embarazos no deseados son causados ​​por las eyaculaciones irresponsables de los hombres.

Continuó diciendo que si no se desea abortar, se debe evitar el riesgo de embarazos no deseados. Según expresó en tus comentarios, los hombres son 100% responsables de los embarazos no deseados. Y todos los embarazos no deseados son causados ​​por las eyaculaciones irresponsables de los hombres.

Blair defendió su argumento al afirmar que las mujeres solo pueden quedar embarazadas dos días de cada mes o 24 días al año, pero los hombres pueden causar el embarazo los 365 días del año.

Los comentarios sobre su hilo causaron diversidad de opiniones, tanto a favor como en contra. Algunos usuarios la elogiaron por sus argumentos, mientras que otros dijeron que ignoró el hecho de que las mujeres también son responsables de elegir a sabiendas tener relaciones sexuales sin protección, informó el Daily Mail.

Estos argumentos, sin embargo, no convencieron a Blair para que se retractara de su afirmación.

Explicó que el control de la natalidad moderna es posiblemente el mayor invento del siglo pasado y, a pesar de estar agradecida por ello, también viene acompañado de efectos secundarios que para muchas mujeres son muy dañinos. Tanto es así, que cuando se creó un anticonceptivo oral para hombres, no fue aprobado …

Hay mucho que hablar sobre este tema, pero como dijo Blair, parece que como sociedad realmente no nos importa si las mujeres sufren, física o mentalmente. Lo único que importa es que todo sea más fácil para el hombre.

Blair, quien dirige un popular blog llamado Design Mom, razonó que los hombres que se niegan a usar condones están poniendo su placer sexual antes que la calidad de vida de una mujer; afirmando que los embarazos son físicamente exigentes y el parto es peligroso.

Si hablamos de la píldora, requiere un uso diario constante y no deja mucho lugar para los errores, el olvido o las interrupciones inesperadas de los horarios diarios. Y de nuevo, los efectos secundarios pueden ser brutales.

Sin embargo, los condones están disponibles a todas horas, son baratos, convenientes y no requieren receta médica. Son efectivos y funcionan a pedido, al instante.

El problema, como apuntó Blair, es que disminuyen el placer del hombre y es lo único que les importa, dijo en este tweet:

Ella escribió: “Dejen de protestar en las clínicas. Dejen de avergonzar a las mujeres. Dejen de revertir las leyes sobre el aborto. Si realmente se preocupan por reducir o eliminar el número de abortos en nuestro país, simplemente hagan a los hombres responsables de sus acciones”

“Si quieres detener el aborto, debes evitar embarazos no deseados. Y los hombres son 100% responsables de los embarazos no deseados. De verdad, lo son”.