Cómo construir relaciones profesionales

No todos los grupos y asociaciones laborales ofrecen los mismos beneficios

En cuanto a oportunidades laborales se refiere, todos hemos recibido consejos sobre la importancia de relacionarse con otros profesionales para avanzar en cualquier carrera. Conocer a otros trabajadores y supervisores de la industria puede abrir la puerta a oportunidades de empleo o de crecimiento laboral.

Una de las maneras de relacionarse con personas de la misma industria es a través de organizaciones profesionales, como por ejemplo, asociaciones de maestros, constructores, empleados de servicio, o doctores, entre otras. Pero no todos los grupos son iguales ni ofrecen los mismos beneficios. Por ello, antes de pagar la membresía de una asociación, es necesario investigar y asegurarse de que no se trata de un fraude, que no ofrece ningún beneficio profesional.

¿De qué me sirve?

Entre los beneficios que los trabajadores buscan al asociarse a un grupo profesional se incluyen el poder aprender de otras personas con más experiencia en el sector, poder compartir nuevas ideas, recibir consejos, encontrar a un mentor o mentora, obtener ayuda y apoyo para alcanzar una meta laboral. En el caso de trabajadores con más experiencia, las asociaciones profesionales ofrecen la oportunidad de ayudar y apoyar a otros que recién comienzan, compartir la experiencia laboral y mantenerse al tanto de las nuevas tendencias.

Para distinguir entre una asociación profesional legítima y una estafa, antes de pagar una membresía, considera los siguientes puntos: