Meghan Markle, la duquesa de Sussex, brilla ante su príncipe y la atenta mirada de su madre

View this post on Instagram

El speech de la Duquesa de Sussex en la presentación de libro de cocina de Grenfell ante la mirada orgullosa del príncipe Harry y Doria Ragland. Video de: Chris Ship #chrisship #royalty #royal #royals #royaltyreport #royalfamily #realeza #instaroyals #royalnews #meghanmarkle #doriaragland #katemiddleton #duchessofsussex #duchessofcambridge #carolemiddleton #catherinemiddleton #grenfell #grenfelltower