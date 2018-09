¿Por qué los millennials quieren tener de mamá a Verónica Castro?

Pasar de ser una estrella del melodrama rosa a protagonista de una historia con temas fuertes, como ‘La Casa de las Flores’, de Netflix, representó, al principio, angustia para Verónica Castro, pero, al final, la serie resultó un cambio exitoso para la actriz.

Tan buena aceptación tuvo con su personaje de Virginia de la Mora, que los millennials, que ahora la conocen, ¡la quieren de mamá!

“No sé cómo agradecer a Dios, a la vida, a los millennials, a Manolo (Caro, director). Fue algo extraño, muy bello”, declaró Verónica, en entrevista telefónica desde Las Vegas para Agencia Reforma.

“La gente joven me recibió fuertemente, más de lo que me esperaba. Se identificaron conmigo. Hay muchos chicos, jóvenes, que se me acercan y me dicen: ‘Yo quisiera tener una mamá, o al menos, una tía como tú’“.

Para la actriz, que el próximo mes llegará a los 66 años, este cariño es un impulso en su carrera.

“Qué emoción me da. La forma en la que me vieron o presintieron en la historia me hace sentir feliz”, agregó.

La protagonista de ‘Los Ricos También Lloran’, ‘Rosa Salvaje’ y ‘Mi Pequeña Soledad’, señaló que ‘La Casa de las Flores’ llegó a dos o hasta tres generaciones.

“Mis millennials son devoradores, compradores compulsivos, porque ya se comieron La Casa de Las Flores, y, al día siguiente, ya estaban preguntando: ‘¿Cuándo la segunda?’“.

Pero Verónica sólo firmó por una temporada, y, aunque por el momento no le han informado de una segunda entrega, existe la posibilidad de regresar.

“¿Cómo darles gusto una vez más? No tengo la menor idea. Yo quisiera darles gusto toda la vida. Ojalá. Ahora, meter una continuación de la serie, no sé si lo vayan a hacer. A mí no me han presentado una historia”, indicó.

La actriz pensó que estaba claro cuál había sido el final de Virginia de la Mora en la trama.

“Estaban probando ellos si funcionaba este tipo de trabajo, y si funcionaba, haríamos algo más. Pero nunca firmé una segunda temporada. Quedé en el entendido de que ahí terminaba mi personaje”, agregó.

Al cuestionarle qué es lo que la convencería para volver a la serie, respondió que una buena historia convence siempre a cualquier actor.

“Al más tonto, al más inteligente, al más guapo, al más millonario… Lo único que convence es una buena historia“, dijo.

Aunque reconoció, entre risas, que también el dinero “ayuda, ayuda mucho”.

POR: Lorena Corpus