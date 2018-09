Demandan a distrito escolar de El Monte por ignorar reclamos de abuso sexual

Jovencita afirma haber sido abusada por el exprofesor

Una joven y su madre están demandando a El Monte Union High School District (EMUHSD) y la directora de la secundaria Arroyo, Angelita González, por supuestamente ignorar los reclamos de que uno de los maestros abusaba de la joven cuando tenía 14 años.

La menor, quien ha sido identificada en la demanda como Jane B.M. Doe, dice que cursaba el noveno grado cuando comenzaron los abusos sexuales de su maestro de ciencias, Richard Paul Daniels. Estos continuaron hasta el onceavo grado cuando la madre de la estudiante lo descubrió en el 2015.

En la demanda se acusa a EMUHSD de no supervisar a Daniels, quien ya tenía un historial de manosear a niñas y cometer actos de abuso sexual contra estudiantes desde el 2004, de acuerdo a documentos de la corte.

Una audiencia estaba pautada para el lunes 17 de septiembre en el Tribunal Superior de Pomona pero fue pospuesta para noviembre.

Una pesadilla

La madre de Jane B.M. Doe, quien tampoco quiso ser identificada, dijo que comenzó a notar que su niña alegre y bailadora era cada vez más callada y solitaria.

“Cuando yo le preguntaba que tenía, ella me decía , ‘Nada mami, estoy bien’”, recordó la mujer de origen latino. “Pero pasaba mucho tiempo en su celular”.

Entonces la madre revisó sus facturas del teléfono y se dio cuenta que un número aparecía múltiples veces. Tras investigar, notó que era el número del maestro Daniels.

“Eso fue una traición, se supone que la escuela es el segundo lugar más seguro después del hogar”, dijo la madre de la estudiante. “Yo saludé de mano a este maestro y le agradecí por estar ahí para los niños”, recordó con repudio la mujer.

Cuando ella fue a la escuela a buscar explicaciones, le dijeron que harían una investigación y le pidieron que regresara después.

“El asistente del principal me llamó al siguiente día de la investigación para decirme que teníamos que hacer un plan de cuidado de su educación para la niña, pero no hubo explicaciones ni disculpas de nada”, dijo la madre. “Cuando la llevé de regreso a la escuela me dijeron que me la llevara porque no querían que enfrentara a los medios de comunicación”.

Sin embargo, agregóo que esa solo fue una táctica para salvar la reputación de la escuela.

Daniels fue encontrado culpable en el 2016 y fue sentenciado a tres años de cárcel, pero salió en libertad en diciembre del 2017 por “buena conducta”. Esta registrado como ofensor sexual de por vida y actualmente los registras muestran que vive en la ciudad de Hesperia.

La madre dijo que, hasta el momento, ella y su hija no han recibido ninguna disculpa y ninguna respuesta por parte de la escuela. González, encargada de aprobar el contrato de Daniels, continúa como directora de la secundaria Arroyo.

Por medio de un comunicado la firma de abogados representantes del Distrito dijo que su política es no hacer comentarios sobre litigios pendientes. “Por lo tanto, el Distrito se niega a hacer una declaración en este momento con respecto al juicio Daniels”, dijo la abogada Elana Rivkin-Haas.

El Distrito sabía y no hizo nada

Michael Carrillo, abogado defensor de la estudiante y su madre, dijo que el Distrito sabía del historial de Daniels desde el 2004 cuando fue acusado por tocar a niñas inapropiadamente.

“Pero no aceptan responsabilidad. Acusan a Daniels de sus actos. En vez de llamar a la policía los cambian de escuela”, dijo el jurista.

La estudiante se graduó de la secundaria Arroyo en el 2016 pero las secuelas del abuso sexual continúan, explicó la madre.

“Queremos justicia…mi hija es tan valiente que me dijo; ‘No quiero que otra niña sufra lo mismo que yo sufrí mientras estaba en el salón de clases’”, relató.

La ley de California exige que los funcionarios escolares denuncien el abuso infantil a la policía o a una agencia de bienestar infantil del condado, como informantes obligatorios. Pero no hay una ley que obligue a los distritos a divulgar esa información a los posibles empleadores.

Al no advertir a otras escuelas sobre posibles depredadores, esta brecha en los informes pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los niños, dijo la firma de abogados Carrillo.

A principios de año el abogado defensor del EMUHSD, Joseph Cheung, argumentó que no era previsible para la administración escolar que Daniels molestara a la alumna porque las últimas acusaciones similares formuladas contra él ocurrieron en 2004, cuando él enseñaba en la secundaria Mountain View High.

Sin embargo, esto permite que continúe el acto de “Pass the Trash” (pasa la basura), según el abogado Carrillo, lo cual implica el traslado silencioso de un maestro, entrenador o empleado sospechoso de conducta sexual inapropiada con niños sin dar la notificación adecuada a otro distrito o escuela que desee contratarlo.

El abogado Carrillo dijo que si hay más víctimas les pide que denuncien el abuso a las autoridades para hacer justicia a esa conducta pervertida.