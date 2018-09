Los 10 secretos que las mujeres NO les dicen a sus parejas

Una encuesta reveló eso que ellas nunca dicen

Todos, hombres y mujeres, tenemos secretos que no revelaríamos ni al cura durante la confesión, pero también tenemos “esos” secretos que nuestra pareja no necesita saber. Curiosamente, los secretos que las mujeres no comparten con sus parejas en su mayoría no tienen qué ver con infidelidades, sino con su rutina de belleza.

Esto fue lo que reveló una encuesta realizada por Champneys spas a mujeres en Reino Unido. De acuerdo con un reporte de The Sun, la mayoría de las mujeres mantienen al menos tres secretos, los más comunes: cuánto gastan en ropa, su peso verdadero y cuántos amantes han tenido.

El resto de los secretos van de lo más banal como su rutina de belleza real, hasta algo un poco más intrincado, como la relación con la suegra. El 65 por ciento de las encuestadas aseguró que hay cosas que sus parejas no necesitan saber y que, además, eso ayuda a mantener una relación sana.

¿Quieres saber cuáles son los 10 secretos que las mujeres ocultan con mayor frecuencia?

Los 10 secretos más comunes de las mujeres

Cuánto gastan realmente en ropa (17 por ciento de las mujeres tienen este secreto). Su peso verdadero (14 por ciento). Cuántos amantes han tenido en realidad (13 por ciento). Cuánto gastan en productos de belleza (12 por ciento). Se rasuran o de alguna manera se eliminan el vello de la barbilla (10 por ciento). Espían o han espiado por Facebook a la ex de su pareja (10 por ciento). Se afeitan los dedos de los pies (8 por ciento). Odian a su suegra (6 por ciento). Están enamoradas de alguien en secreto (5 por ciento). Ganan más de lo que la pareja cree (4 por ciento).

Además, estos 5 secretos no son tan comunes, pero también aparecen en la lista: