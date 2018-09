Trump no puede contenerse más y cuestiona agresión sexual de Kavanaught

Luego de que Donald Trump sorprenderiera al país entero al mantenerse al margen de cuestionar la veracidad de las acusaciones en contra de su nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaught, el silencio se rompió.

Trump no logró contenerse más y este viernes se volcó a Twitter para cuestionar la veracidad de las acusaciones de la presunta víctima de abuso sexual de Brett Kavanaugh,

“No tengo dudas de que si el ataque a la doctora Ford fue tan malo como ella dice, se habrían presentado cargos de inmediato con las autoridades locales por ella misma o sus cariñosos padres”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2018