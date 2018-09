Video: Marjorie de Sousa reacciona al romance de Gabriel Soto e Irina Baeva

Inicialmente se había señalado a la actriz venezolana de ser la amante de Gabriel Soto

Marjorie de Sousa había sido señalada inicialmente como la tercera en discordia entre el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

En días recientes se hizo viral un video en donde se ve al galán de telenovelas e Irina Baeva paseando por las calles de Beverly Hills en Los Ángeles, California en plan romántico. Esto ha dado pie a que se confirme que si hay un romance entre los que fueron protagonistas de “Vino el amor” de Televisa.

Ambos actores habían negado rotundamente que hubiera un amorío a pesar de que se les miraba juntos en distintos eventos. Las imágenes comprometedoras ya no los dejarán mentir ya que hasta se les vio agarrados de la mano como novios.

Los reporteros en México aprovecharon la visita de Marjorie al tribunal para preguntarle lo que opinaba y la actriz de “Al otro lado del muro” reaccionó muy simpáticamente.

“Ah no, que bueno que ya descubrieron que no era yo. Me deben una disculpa“, dijo.