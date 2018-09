¿Conoces a tu vecino? Podría ser un ofensor sexual

California se encuentra entre los 25 estados con mayor número de ofensores sexuales registrados, per cápita, en la nación.

A simple vista, la casa de tres recámaras y un baño construida en 1904 se mezcla sin distinción alguna en el vecindario tranquilo de la ciudad de Colton, en el condado de San Bernardino. Pero desde su interior, las autoridades especializadas en arrestar a depredadores sexuales alegan que un hombre de 32 años de edad distribuía pornografía infantil.

El equipo de trabajo contra la delincuencia en Internet contra los niños del Departamento de Policía de Fontana, alega que Eddie Cortez almacenaba cientos de imágenes perturbadoras con la intención de distribuir, por lo que fue arrestado sin incidente alguno el pasado 11 de septiembre.

Tras una investigación preliminar que incluyó la incautación de computadoras y otros aparatos electrónicos, las autoridades se percataron que Cortez tenía en su posesión cientos de fotos y videos de pornografía infantil.

Cortez fue trasladado al centro de detención West Valley en la ciudad de Rancho Cucamonga y acusado de cuatro cargos de posesión y distribución de pornografía infantil.

Según datos del condado de San Bernardino, a Cortez se le fijó una fianza de 100,000 dólares.

Cortez deberá comparecer ante un juez hoy lunes 24 de septiembre en la corte superior de Rancho Cucamonga.

Según las autoridades, durante el arresto la madre de Cortez, Anna Ramos, de 51 años de edad, agredió a un policía por lo que fue arrestada y llevada a la cárcel de Fontana. Ramos fue liberada horas después.

Ofensores sexuales en cualquier lugar

El equipo especial de Fontana comenzó hace cuatro años con un detective y ahora cuenta con tres, y desde entonces han arrestado a decenas de depredadores sexuales. Según Kevin Goltara, portavoz del Departamento de Policía de Fontana, su tarea se dificulta ya que los ofensores no eligen un cierto vecindario ni una hora en específico para cometer sus fechorías.

“Debido a que usan el Internet pueden enviar y recibir fotos pornográficas desde cualquier lugar y a la hora que quieran. Hemos arrestado a personas que no tienen el perfil de un ofensor sexual, y los hemos arrestado tanto en vecindarios opulentos como de bajos recursos”, comentó Goltara a La Opinión.

Exacerbando la situación está el factor venganza o acoso juvenil, que es utilizado por jóvenes para humillar a otros adolescentes. También es común que muchas de estas fotografías provengan de niños y jóvenes y sean capturadas y reproducidas en masa por los depredadores sexuales, añadió Goltara.

“Muchos jóvenes, por alguna razón, se envían fotos comprometedoras cuando están enamorados, pero ¿qué pasa cuando se acaba el amor?, muchos las utilizan como venganza.

“Distribuir este material es ilegal y estos jóvenes pueden ser arrestados también”, dijo.

El oficial agregó que los padres de familia tienen como responsabilidad saber qué sitios de Internet sus hijos visitan día tras días para evitar que caigan en las redes de los depredadoressexuales.

“La jovencita podrá pensar que esta “chateando” con un joven simpático de su misma edad, pero muchas veces están platicando con depredadores. Los padres deben estar tres veces mas atentos que los hijos”, comentó Goltara.

Ley Megan

Como consejo práctico para los compradores de vivienda esta hacer su propia investigación para saber si el vecindario en mente hospeda a ofensores sexuales registrados, especialmente si tienen hijos menores de edad, dijo Goltara. Los futuros compradores, así como la población en general, pueden visitar la página de Internet www.meganlaw.ca.gov, dijo.

“Bajo la ley la mayoría de estos personas deben registrarse como ofensores sexuales en el sistema de datos del estado. Son muchos y están en todos lados y la peor parte es que los futuros ofensores sexuales no pueden ser detectados a simple vista. La gente debe estar atenta y si escucha algo o ve algo inapropiado del vecino debe reportarlo”, añadió Goltara.

Según estadísticas reveladas en días pasados por A Secure Life, una compañía que protege las posesiones e identidades de los ciudadanos, California se encuentra entre los 25 estados con mayor número de ofensores sexuales registrados, per cápita, en la nación.

Datos de la página de de Internet Megan’s Law, indican que el sistema de datos de California tiene registrado a más de 100,000 personas, lo que equivale a uno de cada 400 residentes.

California es uno de cuatro estados que requieren que los ofensores sexuales se registren de por vida; sin embargo, todo cambiará comenzando en el 2021 cuando las personas podrán exigir que se les retire del sistema de datos 10 o 20 años después de que sean liberados de prisión, con la condición de que no cometan otros crímenes sexuales.

La ley firmada por el gobernador Jerry Brown el año pasado, permite que el 90 por ciento de los ofensores sexuales en California no tengan que registrarse en el sistema de datos, obligando a registrarse a solo aquel que represente una amenaza para la sociedad.

Según el análisis, el estado de Oregón, que colinda con California, cuenta con el mayor número de ofensores sexuales, per cápita, en el país. En Oregón radican 679 ofensores sexuales por cada 100,000 residentes, mientras que Arkansas ocupa un segundo lugar con 550 ofensores sexuales por cada 100,000 residentes.

Completan la lista de los 10 estados con el mayor número de ofensores sexuales, per cápita Delaware, Michigan, Tennessee, Wisconsin, South Dakota, Wyoming, Kansas y Texas.

Mientras tanto, los estados con menor número de ofensores sexuales, per cápita, en el país son Maryland, Indiana, Connecticut, Ohio,Massachusetts, Pennsylvania, Oklahoma, New México, New Jersey, Iowa y Arizona.