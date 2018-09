Mandan a “sentar” a Michelle Obama

Luego de un emotivo discurso de la ex primera dama Michelle Obama en la que invitaba a votar este noviembre haciendo gala del gran presidente que fue su esposo Barack Obama no tardó en llegarle duras críticas de parte de los conservadores.

La comentarista de Fox News, Tomi Lahren, se volcó a Twitter para arremeter contra Michelle pidiéndole que “se siente” después de calificar a su esposo, Barack Obama, como un gran presidente ante un concurrido auditorio en Las Vegas este domingo.

“Michelle Obama dijo que ‘teníamos’ un gran presidente. ¿Por qué medida? No en crecimiento económico. No en la aplicación de la frontera. No en la fortaleza en el escenario mundial. Siéntate, Michelle”, escribió Lahren a sus 1,18 millones de seguidores en Twitter.

Michelle Obama said we “had” a great president. By what measure? Not in economic growth. Not in border enforcement. Not in strength on the world stage. Sit down, Michelle.

