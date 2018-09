Puebla, en vilo sin gobernador, recuenta votos

MEXICO – El estado de Puebla se encuentra el vilo en medio de un proceso para elegir a su próximo gobernador que lleva sin concluir casi tres meses entre pleitos y acusaciones, balaceras y muertos como consecuencia de la lucha de poder entre los partidos Morena y Acción Nacional (PAN) que a ratos toma tintes de telenovela.

En el último capítulo de este lunes, las autoridades no pudieron iniciar a tiempo el esperado recuento de 3.7 millones de votos que exige Morena en una impugnación a favor de Miguel Barbosa ex senador y amigo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la panista Martha Erika Alonso, la mujer del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

¿La razón? Uno de los 20 vehículos que transportaban el material electoral desde Puebla se rompió antes de llegar a la Ciudad de México, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó realizar un conteo especial de los sufragios emitidos en 7,174 casillas el pasado 1 de julio.

El tractocamión dañado se tuvo que someter a reparación urgente para llegar antes de la nueve de la mañana, la hora en que debía de arrancar el recuento, mientras policías y militares lo vigilaban con armas largas visibles, pero no lo logró su cometido sino hasta las 10 de la mañana, según informó en conferencia de prensa el magistrado presidente de la Sala Regional en la CDMX, Armando Miretti.

La demora se sumó a una serie de infortunios en el cambio de gobierno poblano que incluye a cinco personas muertas por grupos armados que irrumpieron con dispararos en varios puntos de la ciudad capital poblana el día de las elecciones; secuestro de funcionarios; modificaciones de actas de escrutinio; robo de boletas electorales y nepotismo.

Los detractores de Moreno Valle dicen que fue una “elección de Estado” en donde el gobernador hizo todo tipo de timos democráticos para que su esposa le sucediera. “Eso no se puede seguir permitiendo en México”, advirtió Gabriel Hinojosa, ex presidente municipal de Puebla.

El recuento de los sufragios en elecciones turbias es un ejercicio por el que ha peleado AMLO por años. En 2006, cuando perdió por primera vez la presidencia por menos de un punto porcentual frente a Felipe Calderón su exigencia fue “voto por voto, casilla por casilla”, una demanda que repitieron sin éxito sus seguidores en marchas y plantones.

Por este precedente, José Fernández Santillán, politólogo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, considera que la decisión del TEPJF podría tratarse de una intromisión de López Obrador como próximo presidente. “Es preocupante porque quiere decir que el poder judicial está en manos de un líder”.

En otra lectura, el ex consejero electoral Eduardo Huchim, dijo que el recuento de voto por voto es un avance democrático, “una reivindicación del tribunal”.

El proceso durará alrededor de cinco días en 60 mesas de trabajo con 180 personas, sin embargo, Morena adelantó que no será suficiente porque detectaron que algunas cajas que contenían las boletas fueron abiertas antes de viajar a la CDMX. “Vamos a insistir con la impugnación hasta que se aclare todo“, advirtió Pablo Cortés, dirigente del partido en Puebla.