Empleado escupe pizza que preparaba y todo quedó grabado

¡Tremendo escupitajo!

Un preparador de comida en el estadio de béisbol de los Tigres de Detroit enfrenta cargos por escupir una pizza que preparaba.

Quinelle May, publicó un video en Instagram que muestra la acción del trabajador, cuya identidad se desconoce. El clip se popularizó en redes este fin de semana.

May dijo que, aparentemente, el trabajador estaba “loco y tenía un mal día”, pero que ya lo había hecho antes.

En una descripción del clip, el usuario indica que reportó el video a la administración del establecimiento, a pesar de que éstos le pedían que no denunciara la situación.

“Cada vez que trataba de hablar, ellos me decían que me callara”, sostuvo May.

En las imágenes, se ve claramente cuando el empleado lanza un escupitajo antes de agregar salsa a la masa.

El hombre enfrentaría cargos – que no han sido especificados – por los hechos.