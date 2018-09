Meghan Markle, la duquesa de Sussex, y el accidente con el príncipe Harry del que todos hablan

View this post on Instagram

Sussex Düşesi Meghan, bir yardım kuruluşu için yemek kitabı çıkardı👩🏻‍🍳 Dün, kendi ev sahipliğinde bir davet düzenleyen Meghan’ın saçları uçuşunca bakın Prens Harry ne yapıyor😍 #MeghanMarkle #PrinceHarry