Galilea Montijo explota en Instagram y denuncia engaño bestial

La presentadora de "Hoy" fue contundente con sus palabras

Galilea Montijo tomó sus redes sociales para denunciar un acto brutal contra el consumidor y la gente que la admira.

“Fíjense que iba llegando al aeropuerto y me para una señora y me dice, ‘oye, ¿me recomiendas mucho esas pastillas para bajar de peso?’. Le digo, ‘¿cuáles?’. Entonces me puse a investigar ahorita en la computadora y me doy cuenta que estos malditos, a base de mentiras, les están vendiendo unas pastillas que yo (supuestamente) tomé para bajar de peso. No es cierto”, dijo la presentadora de “Hoy” en Instagram.

Los que siguen la carrera de la conductora mexicana saben que el proceso de bajar de paso ha sido arduo y consistente. Ella misma dice que ha ido con un bariatra que la enseñó a comer y a hacer ejercicio.

El propósito de Montijo en crear este video es que estas personas no caigan en el engaño.

“De verdad, no crean a esta gente mentirosa. Si les pasa algo me voy a sentir muy mal. A parte deben ser malísimas porque las hacen a base de mentiras. Les mando muchos besos y no crean nada”, concluyó.