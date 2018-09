ICE captura a 181 inmigrantes en dos redadas

Acusan a los agentes migratorios de identificarse falsamente como policías locales

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron dos redadas de varios días que terminaron con la detención de 181 inmigrantes en Wisconsin, Texas y Oklahoma.

En el caso de Wisconsin, donde hubo una movilización de cuatro días que concluyó este lunes, se detuvo a 83 personas, pero autoridades locales criticaron a agentes migratorios por identificarse falsamente como policías de los condados de Madison y Dane, al menos.

La movilización, que alertó a inmigrantes desde el viernes, cubrió 14 condados y terminó este lunes, informó la agencia.

Un reporte del Journal Centinel, del grupo USA Today, apunta que 15 de los arrestos tuvieron lugar en el condado de Milwaukee.

“Más de la mitad de los arrestados tienen antecedentes penales”, según un reporte de “La Migra”, aunado a que 21 fueron capturados por reingresar al país tras haber sido deportados, lo cual es considerado un delito federal.

Otras 16 personas no tenían antecedentes penales, dijo la agencia, que no ha respondido a los reclamos del alcalde de Madison, Paul Soglin, y del alguacil del condado Dane, David Mahoney, de que los agentes se identificaron falsamente como “policías” durante los allanamientos y que las agencias policiales locales no fueron notificadas antes de las redadas.

El operativo en el norte de Texas y Oklahoma duró 10 días -que finalizó el viernes- donde se detuvo a 91 inmigrantes en 38 ciudades y pueblos de Texas: Amarillo (2), Arlington (2), Atenas (1), Big Spring (1), Bridgeport (1), Cantón (1), Carrollton. (1), Dallas (11), Denton (3), Fort Worth (5), Frisco (3), Garland (1), Gilmer (4), Grapevine (1), Greenville (1), Haltom City (1) , Haslett (1), Hawley (1), Irving (6), Jacksboro (2), Kaufman (1), Lewisville (2), Longview (2), Lubbock (9), McKinney (3), Mesquite (2) , Palestine (2), Pampa (4), Perryton (2), Plainview (2), Plano (1), Sache (1), San Angelo (2), Sherman (2), Tyler (1), Wichita Falls ( 1) y Roble Blanco (1).

Además se realizaron 11 arrestos en Oklahoma City (3) y Tulsa (8).

De los 98 arrestados, 67 tenían condenas penales, reportó ICE en un comunicado; 87 son hombres y 11 mujeres. Tienen edades entre los 19 y los 62 años.

Los extranjeros arrestados durante esta operación provienen de los siguientes seis países: México (82), El Salvador (7), Honduras (6), Islas Marshall (1), Pakistán (1) y Perú (1).