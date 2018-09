VÍDEO: No puede salir del parking en reversa, ¡su torperza al volante se hizo viral!

Estacionarse puede resultar un auténtico desafío para conductores pésimos

Estacionarse puede ser difícil en algunos casos. Incluso en un estacionamiento vacío, se siente la presión para encajar entre esas líneas blancas que delimitan el espacio.

Por otra parte, sin las líneas blancas todo sería un caos total. Y aunque parezca que esas marcas están tratando de limitarnos, realmente están ahí para ayudar. Así tenemos una referencia visual para poder parquear mejor.

Aún así, retroceder en un espacio reducido puede ser un desafío. Y si tiene la mala suerte de no tener mucho espacio para poder salir, es mejor hacer las cosas con calma y no perder los nervios. No importa cuánto haya que reajustar los movimientos del auto, cualquier cosa será mejor que lo que hizo esta señora.

Como muestra el video, al pobre automóvil en el espacio de la izquierda le daño la puerta trasera y se le cayó la tapa del cubo.

Pero lo peor está por venir.

Después de tratar de volver a poner el tapacubos en el automóvil estacionado, la conductora intenta nuevamente salir del espacio, solo para volver a encajar el morro de su propio vehículo en la puerta trasera del automóvil estacionado.

Un error del que todos podemos aprender si queremos conducir deforma más segura.