Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Carlos Víves llega con su ritmo colombiano, Amanda Miguel y Diego Veredaguer traen sus baladas del recuerdo y Rata Blanca su rock latino

Jueves 27

‘Coco’ en El Capitán

La cinta de Disney/Pixar, “Coco”, se proyectará en el teatro El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) hasta el 7 de octubre. Antes de cada presentación se mostrarán videos de Vampirina and the Ghou Girls, un programa del canal Disney Junior; los asistentes también podrán tomarse fotos con la imagen de este personaje y recibir unas orejas de murciélago (mientras duren existencias). Del 27 al 30 de septiembre y el 6 y 7 de octubre, el Mariachi Divas de Cindy Shea y el Ballet Folklórico de Los Angeles actuarán en vivo antes de que comiencen los shows. Funciones 10 am, 1, 4 y 7 pm. Hoy función solo 7 pm. Boletos $11 a $23. Informes (800) 347-6396 y elcapitantheatre.com.

Viernes 28

Música de los ochenta

Los exitosos cantantes de los años ochenta, Amanda Miguel y Diego Verdaguer, sacarán del baúl de los recuerdos muchos de los temas que los inmortalizaron para la gira Siempre juntos, que llega este fin de semana a The Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles). La pareja tendrá como invitada especial a su hija Ana Victoria, quien interpreta temas pop. 7 pm. Boletos $35 a $85. Informes (213) 388-1400 y wiltern.com.

Sábado 29

Festival de dinosaurios

Regresa el Dino Fest por tercer año consecutivo al Natural History Museum (900 W. Exposition Blvd., Los Angeles), con dos días que celebrarán a los dinosaurios, al pasado prehistórico y a la ciencia que trae de regreso a la vida a estos seres. Reconocidos paleontólogos del Instituto del dinosaurio del museo hablarán sobre los descubrimientos históricos y recientes de fósiles alrededor del mundo. Habrá expositores, actividades manuales y se mostrarán especímenes de la colección del museo. Los asistentes también podrán explorar el Dino Hall del museo, con su cada vez más popular serie Tyrannosaurus rex, y más. Sábado y domingo 9:30 am a 5 pm. Boletos $6 a $14; menores de 2 años gratis. Informes (213) 763-3466 y nhm.org.

Festival Baja Splash

Con motivo del Mes Nacional de la Herencia Hispana y de la Independencia de México, el Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach) celebrará su décimo sexto Baja Splash Cultural Festival, que incluye entretenimiento en vivo, actividades manuales y programas educativos para toda la familia. Para celebrar a la cultura hispana, se presentarán shows de música, arte, danza y otras actividades culturales, entre ellas música de mariachi, bailes azteca y folclórico, pintura mural interactiva y danzas salvadoreñas y guatemaltecas. Los asistentes también podrán aprender acerca de los fascinantes animales de Baja California, México, y cómo protegerlos. Gratis con el pago del boleto de entrada. Sábado y domingo 9 am a 6 pm. Boletos $17.95 a $29.95. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Rata Blanca en concierto

Rata Blanca, la que se considera la banda de heavy metal más popular de Argentina, regresa a Los Angeles para ofrecer un solo show en el teatro Belasco (1050 S. Hill St., Los Angeles). El grupo, fundado en 1986, está celebrando sus tres décadas de carrera; fue en 1988 cuando se dieron a conocer con el disco “Rata blanca”. Ahora vuelven con su álbum más reciente, “Tormenta eléctrica”, grabado en 2015. Solo mayores de 21 años. 9 pm. Boletos $35 a $55. Informes (213) 746-5670 y belascocalendar.livenation.com.

Carlos Víves en el Forum

El intérprete de “La gota fría”, Carlos Vives estará de paso en Los Angeles, en el Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood) con su Vives Tour, show con el que concluye su recorrido por Estados Unidos para continuar en las próximas semanas en plazas de Guatemala, Ecuador, su natal Colombia y Argentina. 8 pm. Boletos $67 a $207. Informes (800) 653-8000 y msg.com/the-forum.

Cine chicano

Como parte de la serie Free Summer Films de la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles), se exhibirá la cinta “Born in East LA”, escrita, dirigida y actuada por Cheech Marin. Estarán presentes algunos de los actores que participaron en el filme, entre ellos Sal López, Del Zamora, Geoffrey Rivas, Dyana Ortelli, Alma Martínez, Rubén Funkahuatl Guevara y Kamala López, quienes hablarán en un panel respecto de su experiencia en la película. Habrá puestos de comida y venta de artesanías. 6 pm. La proyección comenzará cuando oscurezca. Entrada gratuita. Informes (213) 542-6200 y lapca.org.

Toca un camión

Touch-A-Truck es un evento anual que organiza el Southern California Children’s Museum, que consiste en juntar camiones de todo tipo –entre ellos de bomberos, de basura, del equipo especial de la policía y del ejército–, para que los niños los conozcan, los toquen, se suban y hablen con sus operadores. Estarán en exhibición en el Santa Anita Park (285 Huntington Dr., Arcadia; entrar por la Gate 3). 9 am a 2 pm. Boletos $15 para una familia de 4 personas, o $5 por cada uno. Gratis menores de 1 año. Informes (626) 657-0357 y socalkids.org.

Noche india

El museo Norton Simon (411 W. Colorado Blvd., Pasadena) presenta A Night in Focus: India, una noche en la que los visitantes podrán explorar la colección de la India del lugar. Podrán ser parte de un recorrido para meditar por varias de las obras de la colección. O también aprender tips para meditar durante la sesión que se ofrecerá en el Asian Sculpture Garden. En las galerías se tocará música de flauta, tampura y tabla, y en el teatro bailarines recrearán poses como las que muestran las esculturas indias. Habrá comida de ese país a la venta en el Garden Café y las mesas de ajedrez estarán disponibles. 5 a 7:30 pm. Boletos $12 a $15; gratis para menores de 18 años y para estudiantes. Informes (626) 449-6840 y nortonsimon.org.

Domingo 30

Domingo con leche

Como parte de campaña You Can Always Count on Milk, la junta de procesadores de leche de California tendrá dos días de juego en el sur de California para niños de 6 a 14 años. Uno será en DojoBoom (193 N. Moorpark Rd., Thousand Oaks) adentro de Janss Marketplace, y el otro en el CircusTrix (25222 El Paseo, Mission Viejo). En el evento de Thousand Oaks estará presente Sofie Dossi, contorsionista, participante de “America’s Got Talent”. Ambos son de 9 am a 12 pm. Se proveerán refrigerios y leche. Es necesario hacer reservación para ambos locales, en gotsundayfunday.com. Entrada gratis. Informes gotsundayfunday.com.