Aída Cuevas honra a su gran amigo, Juan Gabriel

La cantante, que viene a Los Angeles para ofrecer un show, explica por qué no quiso casarse con el Divo de Juárez

Aída Cuevas no tiene reparos en contestar cualquier pregunta acerca de su gran amigo, Juan Gabriel, alguien de quien, asegura, rechazó varias propuestas de matrimonio.

El problema para la cantante no era la supuesta homosexualidad del intérprete, algo que se asumió hasta que, luego de su muerte, comenzaron a surgir versiones de mujeres que aseguraron que tuvieron romances con él. Y no solo eso, sino que además procrearon hijos con el llamado Divo de Juárez.

El principal conflicto para Cuevas era que, cuando Juan Gabriel le pidió que se casaran, ella todavía vivía con su esposo y padre de sus tres hijos. Pero más poderoso que eso era que el Divo había apadrinado a Rodrigo Cuevas, el primogénito de la intérprete.

“Él y yo éramos muy amigos”, explicó la cantante vía telefónica. “Después del bautizo de mi hijo […] nos hicimos compadres, algo que para nosotros los mexicanos es muy importante, al grado que se dice que a falta de padre, padrino”.

Esa relación fue el principal impedimento para que Cuevas aceptara la propuesta de Juan Gabriel, pues “para mí era un acto que no iba conmigo; soy una mujer católica, mujer guadalupana. No soy mocha [persignada], no me doy golpes de pecho, pero sí creo mucho en la religión y creo que cuando hay un compadrazgo hay que respetarlo”.

Juan Gabriel le prometía a Cuevas una vida buena y más fama de la que tenía, pues sería “la esposa de Juan Gabriel”.

“[Pero] no hubo manera, y no porque no me gustara, [porque] era un hombre muy guapo, muy atractivo”, dijo. “Principalmente fue por esos valores que mis padres me enseñaron”.

Lleva su nombre

Sin embargo, aunque ese amor no se materializó, lo que perduró por muchos años, hasta la trágica muerte del artista en 2016 en Los Angeles, fue una amistad entrañable, al grado que los sobrevivientes del intérprete le permitieron a Cuevas usar el nombre de Juan Gabriel para la gira que realiza por una veintena de ciudades del país, y que llega el sábado al teatro The Soraya.

Cuevas estará acompañada de su Mariachi Juvenil Tecalitlán y también cantará unas piezas con la orquesta sinfónica de Cal State University Northridge.

En esta gira, que lleva por nombre Totalmente Juan Gabriel, Cuevas cantará los temas de su más reciente álbum, titulado “Totalmente Juan Gabriel Vol. II”, el segundo de cinco discos que tiene planeados y que incluyen 63 temas que el cantautor le regaló unos meses antes de morir. También interpretará “Gracias por todo”, el último dueto que el artista grabó antes de su muerte.

“Fueron muchos años de amistad”, contó. “La familia se dio cuenta del cariño, respeto y admiración que nos tuvimos […] y por eso no pusieron objeciones para que grabe, use fotos, videos y hasta el nombre de Juan Gabriel en el tour”.

Esos “muchos años” se remontan a 1983, cuando el Divo de Juárez produjo el disco “Aída Cuevas canta a Juan Gabriel”. Luego, en 1985 volvió a hacer lo mismo con “Éxitos”. Pero para entonces, la artista ya tenía más de una década cantando.

“Muchas personas no lo entienden y me dicen que qué tonta que no me casé con Juan Gabriel”, contó. “El mismo Juan Gabriel me decía, ‘ay, mi reina, si usted se hubiera casado conmigo hubiera sido más famosa de lo que es’; y yo le dije, ‘sí, compadre, pero el nombre que tengo, mucho o poco, me lo he ganado por mí, porque si no, hubiera sido la esposa de Juan Gabriel, no Aída Cuevas'”.

En detalle

Qué: Totalmente Juan Gabriel, con Aída Cuevas

Cuándo: sábado, 8 pm

Dónde: The Soraya, 18111 Nordhoff St., Northridge

Cómo: boletos $39 a $187; informes (818) 677-3000 y thesoraya.org