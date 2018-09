Fernanda Moreno, joven que aparece en el chat de WhatsApp de senador, dice que no es sexoservidora

La joven asegura ser una universitario

MÉXICO – Luego de que su imagen fuera publicada en un chat de sexoservico de un senador mexicano y que se filtrara en los medios de comunicación, Fernanda Moreno, una joven de 20 años rechazó que sea “escort”, y asegura que el legislador ha dañado su imagen y que teme ser víctima de agresiones.

Moreno aparece muy sexy en el chat en que el participaba el senador Ismael García Cabeza de Vaca junto con otras dos personas.

Uno de sus interlocutores le escribió:

“Pasame el cel del padrote. No seas gacho, me la quiero zumbar”, escribió uno de los integrantes del grupo, el legislador respondió “Ya somos dos”.

Ella rápidamente salió rápidamente a los medios a desmentir que se dedicara al sexoservicio.

“No soy escort, no sé por qué llegaron esas fotos al teléfono de este señor. No sé si alguien está usando mis fotos para causar algún daño. Tengan mucho cuidado. No crean todo lo que ven”, aseguró la joven en los medios.