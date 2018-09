8 señales de que no estás en manos de un buen cirujano plástico

Si estás pensando realizarte algún procedimiento estético, ten en cuenta los siguientes puntos para elegir al mejor

En la actualidad, ante la gran demanda de mujeres y hombres que quieren cambiar de aspecto mediante algún procedimiento estético, podemos encontrar anuncios de un sinfín de “profesionales de belleza” que prometen transformarte con poco poco tiempo, dinero y esfuerzo.

Sin embargo, si te sometes a un tratamiento o procedimiento con alguien no certificado por la Junta Americana de Cirugía Plástica, lo que pones en riesgo es tu vida. No hay que dejarse engañar, pues no se puede considerar a todas las personas que realizan procedimientos estéticos.

Stanley Poulos, quien es cirujano plástico en el área de San Francisco y certificado por la Junta, indica algunas señales de advertencia que no se deben ignorar al seleccionar un cirujano plástico, dermatólogo, esteticista o cualquier otra persona a la que le confiarás tu cuerpo… y tu vida.

Cuidado con los cupones de descuento

Los cupones de descuento son válidos para un corte de cabello o un masaje, no para una cirugía plástica. “No negocie cuando se trata de algo serio, como una cirugía. Primero, investigue los precios promedio y si algo parece demasiado caro o barato, tenga cuidado”; indica Poulos.

El cirujano no está certificado por la Junta

Busque algún certificado de esta en su consultorio o en el sitio web. Si aparece, quiere decir que el doctor ha tenido por lo menos seis años de entrenamiento quirúrgico, y unos 2 o 3 en específico a la cirugía plástica.

Prometen mucho

Poulos advierte que cualquier cirujano que te prometa que quedarás como tal o cual famosa es algo extremo y hasta cierto punto, una total mentira. “Un buen cirujano querrá que parezca una versión mejorada de usted, no de otra persona”.

Checar que el lugar en donde practica las cirugías está acreditada

En ocasiones, estos procedimientos se realizan en el consultorio o en una clínica ambulatoria. Para estar completamente seguros que no corres riesgos, busca si está acreditada, pues es lo único que garantiza que cumple con los estándares, el equipo y las credenciales adecuadas.

Que quieran hacerte otra cosa

Si tu acudes al consultorio con una idea y el médico trata de persuadirte con otra operación o tratamiento, entonces hay que tener cuidado.

Consultas breves

La primera visita al cirujano plástico debe ser una sesión exhaustiva de conocimientos, en la que tanto el paciente como el médico determinen si pueden trabajar juntos. Además, confíe en cómo se siente la experiencia de la consulta en general. ¿El personal es amable y acogedor? ¿Su llamada telefónica fue manejada profesionalmente? ¿Cumplieron con obtener su información prometida? ¿Están claros todos los costos y cómo se desarrollará el procedimiento?

Tiene varias demandas o ha sido clausurado

“El hecho de que un cirujano haya enfrentado una demanda por mala praxis no significa que sea incompetente. Sin embargo, desconfíe de un cirujano que ha sido demandado varias veces o han sido censurados por la junta médica estatal “, dice Poulos.

No muestran fotos de un antes y después

La única manera de comprobar la efectividad de un cirujano es que este te muestre fotos reales de otros pacientes de su antes y después. Si no te las enseña es probable que no tenga experiencia o buenos resultados en esa cirugía en particular.