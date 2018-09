Bibliotecas de Los Ángeles te dan la mano para hacerte ciudadano de los EE UU

Han ayudado a miles de residentes a naturalizarse en su propio idioma, y no tienen que pagar nada.

Cuando a Mayra Martínez Gil le faltaban como dos meses para calificar para la ciudadanía estadounidense, decidió solicitarla, pero no hizo el proceso sola ni con la ayuda de un abogado, sino que acudió a la Biblioteca Central de Los Ángeles donde le ayudaron a llenar su solicitud de naturalización.

“Supe por mi hija Mayra Araceli Fuentes que trabaja en la biblioteca, que ahí estaban ayudando a llenar las solicitudes de ciudadanía”, cuenta Mayra.

Así que se metió al sitio de la Biblioteca de Los Ángeles y sacó una cita para acudir en persona. “La cita que encontré más pronto era para la Biblioteca Central. Solo fueron unos días los que tuve que esperar”, recuerda.

Dice que llegó preparada a la Biblioteca Central, con los requisitos que necesitaba para iniciar su trámite de ciudadanía. “Ellos me dijeron antes, lo que iba a necesitar. Así que llevé mi tarjeta de residencia, mi número de seguro social, mis dos últimas declaraciones de impuestos, y una lista con las fechas de entradas y salidas del país”, precisa.

Mayra de 43 años y madre de cuatro hijos de 24, 21, 19 y 13 años, sostiene que mentiría si dijera que se tomó más de dos horas el llenado de la solicitud.

“Llegué a la biblioteca, y una persona en la computadora, se puso a llenar mi solicitud. Cuando terminamos, me entregó un sobre con la solicitud que debía mandar a migración, y me dio una copia”, indica.

Dice que de ahí se fue a las oficinas del correo a enviar su solicitud de ciudadanía. “Lo único que tuve que pagar fue la estampilla postal”, indica.

Lo mejor ocurrió cuando durante el llenado de la solicitud, la empleada de la biblioteca que la ayudaba con el proceso, vio sus impuestos y le dijo que ella podría calificar para ser exentada del pago de la ciudadanía, cuyo costo es de 725 dólares.

“Como al mes, recibí una respuesta del Servicio de Ciudadanía y Migración (USCIS) en la que me decían, que me habían exentado del pago, y me mandaron a hacer los exámenes biométricos”, dice.

Mayra está ahora en espera de ser llamada para el examen de ciudadanía.

“Estoy muy contenta por el apoyo que recibí de la biblioteca. Me ayudaron a ahorrar el costo del trámite y del abogado”, comenta.

Mayra, es una madre soltera que trabaja como supervisora para una compañía de limpieza. Dice que incluso la biblioteca tiene gente que habla español y otros idiomas para ayudar a los solicitantes de ciudadanía que no dominan el inglés.

“Lo que les puedo decir a los residentes, que ya califican para hacerse ciudadanos es que aprovechen el apoyo que están ofreciendo las bibliotecas de Los Ángeles, a través de su Centro para Nuevos Americanos. No solo tienen gente que te ayuda a llenar la solicitud sino que cuentan con mucho material para ayudarte a estudiar para el examen”, dice. “Toda esta asistencia para hacerte ciudadano es gratis”, enfatiza.

Mayra confía que ella decidió solicitar la ciudadanía, tres meses antes de que se le cumpliera el plazo porque así lo permite USCIS, pero sobre todo porque sintió que era momento de hacerlo.

“Las leyes de migración están cambiando muy rápido en el país. Estamos viendo muchas injusticias contra los inmigrantes de parte del presidente actual. Él ha dado luz verde para la discriminación”, comenta.

Y resalta que también lo hizo por seguridad. “Mis cuatro hijos nacieron en los Estados Unidos. Uno de ellas tiene autismo y la otra déficit de atención. Yo necesito estar protegida para ellos”, indica.

Pero sobre todo confiesa que uno de sus mayores anhelos al hacerse ciudadana, es poder votar. “Es muy probable que no alcance a votar para la elección de noviembre, pero espero hacerlo para la siguiente elección presidencial”, expresa entusiasmada. Mayra es originaria de la ciudad de México. Vino a los Estados Unidos en febrero de 1992, y en 2013 se hizo residente.

Miles de beneficiados

La Iniciativa de los Nuevos Americanos (New Americans Initiative) inició en enero de este año en las bibliotecas públicas de Los Ángeles con la meta de apoyar a los más de 700,000 residentes permanentes a hacerse ciudadanos y mejorar sus vidas.

Los Ángeles es el hogar de inmigrantes de más de 140 países.

Nuevos Americanos funciona en seis bibliotecas con personal entrenado por el Departamento de Justicia (DOJ), pero hay estaciones de apoyo en las 73 bibliotecas de la ciudad.

En colaboración con USCIS, ofrecen información y recursos multimedia para asistir a los residentes permanentes en su proceso de naturalización.

Las bibliotecas donde te pueden ayudar con el llenado de la solicitud son, la Biblioteca Central, la Benjamín Franklin, Junípero Serra, Pacoima, Pio Pico en Koreatown y en la de Wilmington.

Además de apoyarte con la ciudadanía, te ofrecen clases de inglés y preparación para el examen cívico, entre otros programas y talleres.

Todos los programas de la Iniciativa Nuevos Americanos son gratuitos.

Como antecedente de esta iniciativa, en 2012 surgió el programa Camino a la Ciudadanía. Desde entonces a la fecha, se han impartido 4,840 programas de ciudadanía, y se ha asistido a más de 54,470 residentes permanentes en su preparación para la naturalización.

La Iniciativa Nuevos Americanos tiene varios socios comunitarios entre ellos CARECEN, y la Asociación Comunitaria Hispana, entre otras organizaciones.

Si tienes preguntas, puedes llamar al 213-228-7390. Toda la información que proporciones es confidencial.

Además de asistirte en el proceso de ciudadanía, te ofrecen otros servicios como ayuda para renovar tu residencia, y llenar la petición para ser exentado del pago de la naturalización.