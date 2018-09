Sueños hechos realidad: padres e hijos se reunifican en Los Ángeles

Los seres queridos lograron la entrada a EEUU con una visa especial que dura 20 días

Cuando la cortina cayó en el auditorio de la secundaria Dr. Maya Angelou del sur de Los Ángeles, y padres e hijos se pudieron ver después de años de no tenerse frente a frente, se abrazaron fuertemente y lloraron de felicidad mientras la alegre música del mariachi servía de fondo para el dramático encuentro.

“Estoy muy feliz de volver a ver a mi hijo. Hace 16 años que no lo veía”, dice Inés Abad con la voz atragantada por la emoción. Ella viajó desde Almoloya del Río, en el estado de México para reunirse con su hijo Guillermo López.

Inés Abad fue parte de un grupo de padres que viven en el Estado de México que viajaron a Los Ángeles para reunirse con sus hijos a los que algunos no habían visto hasta por 20 años.

El reencuentro fue posible gracias a la unión de varias federaciones mexicanas, la Asociación por el Éxito y Educación Comunitaria del Estado de México (AEECEM) y la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Margarita Hernandez Figueroa y su esposo José Luis Rivera llevaban 18 años sin ver a su hija Anabel Rivera.

“No se puede explicar tanta felicidad. Nunca creí que iba a hacerse realidad”, dice la hija con la voz entrecortada por el sentimiento.

Margarita, su madre, confía que no durmió por el nerviosismo del reencuentro.

“No hay palabras. Es un sentimiento muy hondo. Siempre he dicho que mis hijos son primero y ellos lo saben”, agrega el padre José Luis Rivera mientras abraza a su nieto Avisai Hernández

Madrugar por un hijo

Cecilia García Sánchez, una madrecita de 63 años se levantó a la 1:00 a.m., para llegar temprano al aeropuerto de la ciudad de México, y tomar el vuelo a las 7:00 a.m. que la traería a Los Ángeles para reunirse con su hijo Omar Hermenegildo Dolores García.

“Tenía 18 años de no verlo. Estoy bien emocionada y contenta porque vengo a conocer a mis cuatro nietos. Tanto le pedí a Dios hasta que se me concedió. Hace tres meses me avisaron y empecé a contar los días”, dice.

Omar quien acudió a recibir a su madre, acompañado por su esposa Victoria Martínez, confiesa sentirse muy a gusto de ver a su madre.

“Gracias a Dios todo fue posible y a los organizadores”, dice. Cecilia conoció a sus nietas Isabella, Osiel y a Rochelle quien fue la única que nació en México, pero a quien no veía desde niña.

“Soñábamos con este momento”, dice Omar. En tanto su madre dice entusiasmada, que logró traerle a su hijo barbacoa, habas, tortillas, elotes y dulces. “Le rogaba mucho a la Santísima Virgen que se me concediera ver a mi hijo y se me concedió”, dice.

Reynalda Hernández Dávila y su esposo Eufemio Jiménez de San Pedro Tultepec en el estado de México, se reunieron con sus dos hijos Eufemio y Pedro Jiménez Hernández a quienes no veían desde hace 19 años, pero también conocieron a sus siete nietos.

“Estoy muy agradecida con Dios y todos los que me pudieron hacer mi sueño realidad. Qué Dios los bendiga!, Pensé que nunca iba a volver a mis hijos”, confiesa Reynalda a punto de llorar de la alegría por ver a sus hijos.

Pedro, el hijo mayor dice “es un sueño hecho realidad poder ver a nuestros padres”.

Eufemio, el padre de los muchachos, también agradeció a Dios por verlos después de tantos años. Su hijo Eufemio, dijo que los 20 días que sus padres estarán en Los Ángeles, “se nos harán cortos”.

Jorge Galindo, presidente de AEECEM, una de las organizaciones que colaboró para la reunificación, dice que 32 padres del municipio de Almoyola del Río y pueblos vecinos, recibieron visas especiales para reunirse con sus hijos.

“Es la segunda vez en un año que logramos este encuentro. Es un recurso que podemos ofrecer para los hijos que no pueden arreglar su estatus migratorio. Si no podemos llevarlos a ver a sus papás a México, mejor encontramos la manera de traérselos”, expone.

El promedio de tiempo que no se han visto padres e hijos es de 20 años. “Esto demuestra la fuerza y determinación de salir adelante y eso es de admirar”, dice Galindo quien el mismo se reunió con sus abuelo Pedro Galindo García de 76 años.

Agrega que ellos tramitaron la mitad de las visas para los padres desde Los Ángeles, y en México los ayudaron del municipio de Almoloya.

Alejandra Castillo del gobierno del estado de México quien acompañó a los padres en el viaje de reunificación, explica que se les ayudó a través del programa Familias Migrantes, Fuertes y Unidas cuyo objetivo es reunificar familias que no se han visto en años. “Se les hace el acompañamiento desde el llenado de la solicitud, los trasladamos a la embajada y a la toma de huellas y fotografías, y se les lleva hasta el aeropuerto para que arriba aquí sin problemas”, dice.

Oscar Galindo se reunió con su padre Pedro Galindo . “Me siento feliz y orgulloso. Tenía 24 años de no verlo”, expresa visiblemente emocionado. “Estoy contento, alegre de ver a mis tres hijos y mis nietos que tengo aquí en Los Ángeles”, dice por su parte don Pedro Galindo de 76 años.