4 posiciones sexuales con las que alcanzarás rápidamente un orgasmo

Tanto ellos como ellas tienen garantizadas, con estas, el máximo placer

Cada persona es diferente y aunque no lo creas, esto influye directamente para tener o no buen sexo. Existen diferentes tipos de anatomías así como gustos, por lo que puede ser que lo que le gusta hacer a tu pareja, quizá a ti no tanto.

Aunque existen un sinfín de posiciones sexuales, hay algunas que con certeza, te harán experimentar un a ti y a tu pareja un orgasmo 100% seguro y altamente placentero.

En seguida te decimos con qué posiciones es bien seguro que puedas alcanzarlo.

El clavo

El hombre deberá acostarse sobre su pareja, ella boca arriba, y deslizar sus piernas por debajo de las de la otra persona y apretar las rodillas con fuerza. Esto generará que los hombres sientan mayor presión en el pene, dándoles mayores sensaciones de satisfacción. Si echas hacia atrás tus glúteos, podrás frotar tu miembro con la parte superior del pubis y de esta manera estimularás al clítoris.

Misionero clitoriano

Es la posición clásica del misionero pero con una variante. Ellas se acuestan boca arriba y ellos por encima. Mientras realiza la penetración, las mujeres pueden estimularse el clítoris y controlar el ritmo de la penetración con el movimiento de caderas.

La excavadora

Es similar a la cucharita, solo que la mujer está acostada sobre los hombres. La ventaja de esta posición es que podrás tener horas de actividad sexual continua, combinándola con descansos prolongados.

La generosa

Es para los más atrevidos, ya que asegura una penetración profundad y estimulación total del clítoris, todo al mismo tiempo.

Las mujeres deberán acostarse boca arriba y subir sus piernas hasta los hombres de los caballeros, mientras que ellos arrodillados y tomando a sus parejas de las piernas llevarán a cabo las penetraciones. Se recomienda poner una almohada debajo de la espalda de las mujeres para que de esa forma amortigüen las penetraciones y así tener mayor placer.