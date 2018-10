Cáncer de mama: ¿Hacerte o no una mamografía? 6 cosas que debes saber

Es normal que tengas dudas sobre este proceso que puede salvarte la vida

Octubre es el mes para la concientización sobre el cáncer de mama. Veremos listones y motivos rosas por todos lados para recordar la importancia de la lucha contra esta enfermedad, que sólo en Estados Unidos padecen cerca de 250,000 mujeres cada año.

El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en el país, rebasada sólo por las enfermedades del corazón y es totalmente prevenible a través de varios métodos, entre ellos el autoexamen periódico y la mamografía.

La mamografía o mastografía es una de las formas más recomendables de prevención, pero muchas mujeres todavía tienen dudas o temores en torno a lo que implica hacerse una. Estas son cinco cosas que debes saber sobre este procedimiento que puede salvarte la vida.

Puede salvar tu vida

Una mamografía puede detectar el cáncer hasta 3 años antes de que se pueda sentir. Por eso es tan importante realizarse este estudio, que consiste en tomar una imagen de rayos X de ambos senos, a partir de los 40 años o antes si tienes antecedentes de la enfermedad. La mamografía sigue siendo la forma más eficaz de detectar a tiempo el cáncer de mama y salvar la vida de miles de mujeres.

Sí, es incómoda

En general, la mamografía es incómoda, sí, pero sería peor detectar una enfermedad como el cáncer en etapas más avanzadas, así que vale la pena aguantar la molestia. El efecto que pueda sentirse depende mucho de la sensibilidad en los senos que cada mujer tenga, por eso algunas reportan sentir dolor. Se recomienda no hacerla en la semana previa a la menstruación o durante el periodo, pues los senos pueden estar hinchados o sensibles al tacto. El día de la toma no hay que usar desodorante, perfume ni talco. Lo recomendable es relajarse y saber que es un proceso que durará sólo unos 20 minutos.

Esto es lo que te harán

No es un proceso agresivo. Te colocarán de pie frente a una máquina especial de rayos X y una tecnóloga especializada colocará primero uno de tus senos sobre una placa de plástico transparente; luego, lo cubrirá con otra placa y presionará con firmeza. Con ambas placas se aplanará el seno y se mantendrá inmóvil mientras el aparato toma la radiografía. La tecnóloga repetirá el procedimiento, pero esta vez para obtener una imagen del costado del seno. Exactamente lo mismo ocurrirá con el segundo seno. Si todo sale bien, no habrá necesidad de repetir las tomas y lo que faltará es que analicen tus placas para darte una interpretación posteriormente. Es recomendable buscar un lugar especializado, con personal capacitado y experimentado, para practicarte tu mamografía.

Los resultados

Generalmente, hay que esperar unas semanas, no más de 30 días, para conocer los resultados de la mamografía, ello depende del lugar donde se haya practicado. Si algo no está bien, el centro donde se realizó la mastografía se pondrá en contacto contigo para comentarlo.

¿Y si algo sale fuera de lo normal?

Si algo no parece estar en rangos normales, te pedirán realizarte otras pruebas y exámenes para saber exactamente qué pasa. Algo anormal en tu mamografía no necesariamente significa que tengas cáncer. Según la Sociedad Americana del Cáncer, sólo una de cada 10 mujeres que se hacen una mastografía necesitan más análisis, y de ellas, sólo un 8 o 10 por ciento requieren una biopsia; el 80 por cientos de esas biopsias no son positivas para cáncer. Si algo fuera de lo normal ocurre con tus senos, deberás acompañarte de tu médico y otros especialistas en el diagnóstico de problemas mamarios.

¿Dónde hacerte la mamografía?

Consulta con tu médico cuál es el mejor momento y el mejor lugar para realizarte una mamografía.

También puedes llamar al Servicio de Información sobre el Cáncer del Instituto Nacional del Cáncer, al 1-800-4-CANCER (1-800-422-6237). Línea TTY: 1-800-332-8615.

Para obtener información sobre Medicare, llama al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) o visita los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) cuentan con un Programa Nacional de Detección Temprana del Cáncer de Mama y de Cuello Uterino en el que ofrecen mamografías gratuitas o a bajo costo a las mujeres que reúnan ciertos requisitos. Aquí puedes obtener más información.

Fuente: CDC y Breastcancer.org