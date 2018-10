Esquina migratoria: ¿cuénto tiempo puede pasar un residente permanente fuera de Estados Unidos?

El caso es de una mujer de 83 años que es ‪residente. En los últimos 10 años ha entrado y salido de EEUU y a veces se ha quedado en su país por cuatro meses consecutivos. La última vez que viajó fue hace un año y no tuvo problemas al regresar. Ella quiere saber si esas salidas serán un problema con la situación migratoria actual y si ¿le perjudicaría para hacerse ciudadana? Y ¿qué requisitos necesitaría ella para la ciudadanía?

Como residente legal de Estados Unidos puede permanecer fuera del país por periodos que NO excedan los seis meses.

Mencionas en tu pregunta que ella solo ha estado fuera por periodos de cuatro meses consecutivos, lo cual está dentro del periodo de tiempo fuera del país permitido y no tiene que afectarle cuando ella regrese.

Tampoco le perjudicaría si quisiera solicitar su ciudadanía. Como persona mayor, ella podría realizar el proceso presentando un examen en su idioma natal, en este caso en español, y como ya es mayor de 65 años de edad y si ha sido residente permanente durante al menos 20 años, USCIS le podría dar consideración especial como persona mayor sobre el requisito del examen de educación cívica.

Ya como ciudadana de Estados Unidos ella no tendría ningún inconveniente si quiere viajar fuera por los periodos que ella desee. Además, tiene otros importantes beneficios como poder votar y obtener mejores beneficios de salud, por ejemplo.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio