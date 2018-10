¿Quieres cambios en tu cobertura de salud? El momento es ahora

El período de renovación para Covered CA arranca hoy lunes

Bardo Escobedo, un jardinero de 53 años y quien tiene cobertura de salud a través de Covered California, asegura que está listo para elegir entre los planes disponibles para 2019.

Cuenta que buscará cambiar su póliza con el objetivo de disminuir su pago cuando acuda al doctor.

“Siempre he tenido aseguranza [seguro] médica. Antes de que el seguro fuera obligatorio pagaba unos $480 por mes por mí y mi esposa. Cuando Covered California comenzó [en 2014] me fui con ellos porque me disminuyó el pago mensual a $260 por mes”, dijo Escobedo.

Desde entonces, cada año se toma el tiempo para averiguar sus opciones de cobertura. Durante 2018, su cuota mensual ha sido de $121, por él y su esposa, pero dijo que no está contento con la póliza que seleccionó, ya que escogió el nivel más bajo de cobertura.

“Me di cuenta que con el nivel bronce me sale más caro cuando voy al doctor, ya que solo cubre el 60% de los gastos… Para el próximo año, quiero un seguro que me cubra más”, agregó.

Esto significará que Escobedo tendrá que elegir un plan en el que pague un poco más cada mes; así, cuando utilice los servicios médicos su copago será menor.

El 1 de octubre inicia el período de renovación para los clientes de Covered California, y a partir del 15 de octubre comienza el período de inscripción para el resto de californianos.

Covered California anunció hace poco que el incremento promedio a nivel estatal del costo de los planes será de un 8.7%. Sin embargo, dependiendo de la región, de la edad y la cantidad de subsidio que las personas reciben, es posible que los clientes no vean un incremento en su pago mensual, si optan por comparar y están dispuestos a cambiar sus planes de salud.

“La atención médica es local y el precio de la cobertura varía según el plan de salud y la región, por lo que se alienta a los consumidores a comparar cuando renueven su cobertura”, dijo Peter V. Lee, director ejecutivo de Covered California.

Si quieres averiguar cuánto pagaráa por su cobertura en 2019 visita la página web www.CoveredCA.com y utilizando la herramienta Comprar y Comparar.

Si prefieres asistencia personalizada, llama al centro de atención al cliente en español al 1(800) 300-0213 o visita a agentes certificados en tu zona.

Recuerda que la ayuda que recibes para renovar o inscribirte es completamente gratis.