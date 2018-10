Twitter celebra herencia hispana en EEUU con rostros de su diversidad

La red social reconoce la importancia de este grupo social y sus aportes al país #HHM

Twitter se sumó al mes de la herencia hispana con una celebración que incluyó la “etiqueta” #HHM (#HispanicHeritageMonth – #MesDeLaHerenciaHispana), pero sin etiquetar a las personas con una sola identidad, por lo que muestra una parte de la diversidad cultural de los latinos en Estados Unidos, inmigrantes o hijos de inmigrantes.

En un evento organizado en sus oficinas en Nueva York, en el Chelsea, Twitter recibió a decenas de jóvenes para celebrar con música, cervezas y margaritas, además de comida fusión que incluyó nuevas versiones de arepas, tacos, arroz y otros guisados, pero coronó el evento con el trabajo de Mata Ruda, reconocido muralista costarricense cuyo verdadero nombre es Karl Miller Espinosa.

“Mata ha pintado retratos de nuestros propios miembros… rodeados de elementos y lugares que han dado forma a su identidad cultural, encarnando los temas de diversas narrativas y la dualidad cultural”, explica la descripción del evento organizado por el área hispana de la red social, conocida como ALAS.

Alcides Hoy, de Panamá; Franklin Ramirez, de Republica Dominicana; Kendrek Lyons, de Cuba; Kayla Berrios, de Puerto Rico; Jessica Niestzche, de Cuba, y Laura Pacas, de El Salvador son los rostros del grupo “tuitero”, al que sumaron a Jesús, un “dreamer” mexicano-americano, el único que no trabaja en esa red social.

“Cuando empecé a pintar murales, mi abuela solía tener una planta que se llama así, mata ruda, que es como medicinal, se utiliza para diversos propósitos y tomé el nombre… cuando empecé a pintar sólo decidí cambiar mi nombre”, contó el joven nacido en 1989 en San José, quien pasó su niñez y parte de su adolescencia en Caracas, Venezuela, en el año 2000. “Querían hacer algo para celebrar el mes de la hispanidad, pero querían evitar los clichés acerca de nuestras culturas, el 5 de Mayo, el sarape, queríamos ir un poco más a fondo que esos clichés”.

A través de objetos buscó plasmar al sujeto, la personalidad y herencia de los siete jóvenes cuyos rostros en fondo negro toman color por su piel y el multicolor de sus países de origen o el de sus familias.

“A excepción de mi amigo, que es un ‘dreamer’, los demás son parte de ALAS”, explica el graduado del Maryland Institute College of Art y que actualmente estudia y enseña en la Universidad de Arizona. “Lo que usé en él son motivos zapotecos, él es de Michoacán”.

Kendrek Lyons habló de los tres elementos plasmados en sus retrato: la poesía (con un busto del poeta cubano José Martí), una hoja de laurel y una pluma de loro.

“Hay muchas tradiciones ‘afro’ en Cuba… así es como me ayudó a definirme a mí mismo siendo nacido en EEUU”, explica Lyons, integrante del equipo creativo de la red social. “Tomé fotos de los miembros de ALAS y se las envié a Mata Ruda… y le dimos control absoluto sobre lo que él quería hacer”.

Elementos de creencias católica y afroamericana -con alta presencia en Brasil y Cuba-, a través de de una cruz y de la diosa Yemanya son indispensables -porque hablan de su herencia- en estas representaciones de inmigrantes o hijos de inmigrantes en EEUU.

Una red social incluyente

Aunque es Mata Ruda no es ningún principiante, ya que su obra ha sido exhibida por prestigiosas instituciones, como el Museo de Newark, El Museo Barrio, el Museo de Arte de la Calle en Rusia y el Centro de Arte Contemporáneo Hudson Valley, además de haber sido invitado a pintar murales públicos por encargo en todo el mundo, incluidos Rusia, Puerto Rico, Ucrania, México y decenas de ciudades en todo Estados Unidos… y logra reflejar esa multicularidad en su obra.

“Lo que vemos en mi retrato son varios elementos de los países que me han marcado, mis papás son de El Salvador, pero yo vivó en Argentina y en Perú, hay un espejo típico de ahí… me encanta”, explica Laura Pacas, experta de negocios en Twitter. “Soy como de todos lados… y ahora vivo en Nueva York, nací en Estados Unidos, así que para mí ser latina… soy latina, no soy de un país”.

Pacas es un ejemplo de la diversidad de los hispanos: la lengua es muy similar, pero las expresiones son distintas, los acentos, la comida, la música.

“El punto es unir a la gente latina de Twitter… tratamos de reforzar que somos un grupo diverso, que no somos iguales, que tenemos culturas distintas, diferentes formas de hablar”, expone. “Ayudamos a la empresa a que la gente conozca un poco más en lo que podemos contribuir, no sólo en cultura y en diversión, también como un negocio”.

Agrega que es la primera vez que la empresa organiza un evento con un enfoque latino, pero es parte de su cultura de negocios de acercarse a esa comunidad y ofrecer opciones a quienes busquen impulsar sus empresas.

“La respuesta ha sido excelente… la gente dentro de la oficina se sorprendió… a mí me encanta por nos representa, representa a países diferentes”, acota Pacas.

El Mes de la Hispanidad comenzó el 15 de septiembre y termina el 15 de octubre con diversos eventos en EEUU para reconocer el aporte de este grupo social en la cultura, el deporte, la ciencia, la política y otras áreas.